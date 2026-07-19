Detienen a Justo Aurelio ‘N’, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Yucatán

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    Detienen a Justo Aurelio ‘N’, presunto operador financiero del Cártel del Noreste, en Yucatán
    El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron cuatro cateos en Mérida, Yucatán, donde detuvieron a Justo Aurelio ‘N’. GABINETE DE SEGURIDAD

Se aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor superior a 145 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron cuatro cateos en Mérida, Yucatán, donde detuvieron a Justo Aurelio ‘N’, operador logístico y financiero del Cártel del Noreste.

También aseguraron en inmuebles 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa con metanfetamina, numerario en dólares, joyería. Así como dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo con un valor de 145 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.

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Derivado de acciones coordinadas por la Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR) se identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas.

Posteriormente, se obtuvieron las órdenes judiciales para intervenir cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de Mérida.

DETENCIÓN DE EMPRESARIO

Durante la ejecución simultánea de las órdenes de cateo fue capturado Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como uno de los principales presuntos operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero para el Cártel del Noreste.

Rivera Parrazales, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-exgobernador-de-baja-california-ernesto-ruffo-por-delincuencia-organizada-y-contrabando-NF22270841

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional y del intercambio de información para identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de los grupos delictivos.

En tanto la Semar reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones del Gabinete de Seguridad para combatir las operaciones financieras ilícitas, detener a quienes generan violencia y fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en el país.

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