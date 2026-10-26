$!Detienen en Mexicali a ‘Isra’, presunto operador regional de Los Rusos, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

Elementos federales y autoridades de Baja California detuvieron en Mexicali a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto operador regional de Los Rusos, grupo delictivo vinculado al Cártel de Sinaloa, con presencia en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora. La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad este lunes. De acuerdo con la dependencia, Israel Leonel “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en hechos de violencia contra autoridades y actividades delictivas en la región fronteriza.

¿DE QUÉ DELITOS ACUSAN A ‘ISRA’? Según el reporte oficial, el detenido estaría relacionado con un ataque armado ocurrido en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. El Gabinete de Seguridad también lo vinculó con actividades de tráfico de drogas y con el secuestro de un intérprete musical ocurrido en agosto de 2026 en Sonora. Las autoridades no detallaron en el comunicado la identidad del músico ni las circunstancias específicas de su presunto secuestro. Tampoco informaron sobre la fecha exacta de la detención ni sobre la situación jurídica del detenido después de su captura. La dependencia señaló que el arresto forma parte de las acciones dirigidas contra estructuras criminales que operan en la zona fronteriza entre Baja California y Sonora.

¿QUIÉNES SON LOS RUSOS, GRUPO VINCULADO AL CÁRTEL DE SINALOA? Los Rusos son identificados como una organización criminal vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información proporcionada, agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) los relacionan con actividades de producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. La organización es encabezada, según esos señalamientos, por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien el Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares. Ponce Félix enfrenta cuatro acusaciones en los distritos central y sur de California por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas y drogas, así como lavado de dinero. Nació el 30 de junio de 1982, aunque se desconoce públicamente su lugar de nacimiento.

‘EL RUSO’ TRABAJÓ PARA ‘EL MAYO’ ZAMBADA De acuerdo con los antecedentes proporcionados sobre la organización, Juan José Ponce Félix habría trabajado desde 2012 para Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los dirigentes históricos del Cártel de Sinaloa. Zambada fue detenido en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su relación con la facción de Zambada, “El Ruso” habría dirigido un grupo de hombres armados relacionado con secuestros, torturas y asesinatos. Las investigaciones citadas también lo ubican en un rancho de su propiedad en Culiacán, Sinaloa, desde donde presuntamente se coordinaban algunas de esas actividades. Tras la extradición de “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos y el ascenso de sus hijos al frente de Los Chapitos, Ponce Félix rompió con ese grupo, según los antecedentes sobre la organización. A Los Rusos también se les atribuye el envío a México de ganancias obtenidas por la venta de drogas en Estados Unidos.

OPERATIVO EN BAJA CALIFORNIA BUSCA DEBILITAR LA ESTRUCTURA CRIMINAL El Gabinete de Seguridad señaló que la detención de Israel Leonel “N” representa un avance en las acciones para debilitar la estructura criminal que opera en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. La dependencia agradeció la colaboración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y de las autoridades estatales en el operativo. El caso continuará bajo el procedimiento correspondiente por la orden de aprehensión que enfrenta el detenido. Los señalamientos sobre su presunta participación en otros delitos deberán ser determinados por las autoridades competentes.