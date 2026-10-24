Detienen en Hermosillo a ‘El Chore’, operador de ‘Los Gigios’ requerido por la DEA por fentanilo

Elementos de seguridad capturaron en Hermosillo a Carlos Iván “N”, conocido como ’El Chore’, presunto operador clave del grupo delictivo ’Los Gigios’. El detenido de 38 años era buscado activamente por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por delitos relacionados con el narcotráfico.

La detención inicial estuvo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) e INTERPOL notificaron y ejecutaron la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

ACUSACIONES Y VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Las autoridades estadounidenses acusan a Carlos Iván “N” de conspiración para ingresar y distribuir cargamentos de fentanilo y metanfetamina en su territorio. Las investigaciones lo posicionan como una figura estratégica en la logística de transporte de drogas hacia la frontera norte.

El grupo criminal ‘Los Gigios’ opera como una facción vinculada al Cártel de Sinaloa en la región. Las agencias de inteligencia señalan a esta célula como responsable del tráfico transfronterizo de sustancias sintéticas de alto impacto.