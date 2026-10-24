Detienen en Hermosillo a ‘El Chore’, operador de ‘Los Gigios’ requerido por la DEA por fentanilo

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    Detienen en Hermosillo a ‘El Chore’, operador de ‘Los Gigios’ requerido por la DEA por fentanilo
    Detención de “El Chore”, Carlos Iván “N”, en Sonora por tráfico de drogas a E.U X

Carlos Iván “N” fue capturado por la AMIC e INTERPOL en Sonora; cuenta con una orden de arresto provisional con fines de extradición a E.U

Elementos de seguridad capturaron en Hermosillo a Carlos Iván “N”, conocido como ’El Chore’, presunto operador clave del grupo delictivo ’Los Gigios’. El detenido de 38 años era buscado activamente por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por delitos relacionados con el narcotráfico.

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La detención inicial estuvo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) e INTERPOL notificaron y ejecutaron la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

ACUSACIONES Y VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Las autoridades estadounidenses acusan a Carlos Iván “N” de conspiración para ingresar y distribuir cargamentos de fentanilo y metanfetamina en su territorio. Las investigaciones lo posicionan como una figura estratégica en la logística de transporte de drogas hacia la frontera norte.

El grupo criminal ‘Los Gigios’ opera como una facción vinculada al Cártel de Sinaloa en la región. Las agencias de inteligencia señalan a esta célula como responsable del tráfico transfronterizo de sustancias sintéticas de alto impacto.

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PROCESO JUDICIAL Y EXTRADICIÓN

El operativo de captura se llevó a cabo en Hermosillo mediante labores previas de inteligencia y rastreo. Tras su arresto por la AMIC, se activaron los protocolos internacionales para formalizar su reclamo judicial por parte del gobierno estadounidense.

Carlos Iván “N” quedó bajo custodia federal en las instalaciones de la FGR en Sonora. En este lugar permanecerá resguardado mientras las autoridades completan los trámites legales y diplomáticos para concretar su entrega a la justicia de E.U.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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