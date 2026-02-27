García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El secretario de seguridad confirmó que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, puntualizó que ya se tiene identificados a cuatro posibles sucesores que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, para el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco.
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del viernes 27 de febrero desde Sinaloa, García Harfuch señaló que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales; sin embargo, “son dos más probables” sucesores quienes podrían relevar a ‘El Mencho’, quienes estén bajo investigación.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG
“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, dijo el titular de la SSPC ante la Presidenta de México. “Son dos más probables (sucesores de ‘El Mencho’), están bajo investigación”, comentó.
Sin embargo, el secretario de seguridad se negó a revelar quiénes podrían tomar la dirigencia del CJNG, señalando que las personas se encuentran bajo investigación.
Aunque afirmó que desconoce los resultados que arrojó la necropsia de ley del Oseguera Cervantes.
Refirió que tras el abatimiento de ‘El Mecho’ no ha habido un reporte de violencia; a pesar de que hubo “algunos problemas” al siguiente día del operativo, las carreteras “ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”, pero para el martes las carreteras volvieron a operar con normalidad.
TE PUEDE INTERESAR: Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
¿QUIÉN SERÍA EL SUCESOR DE ‘EL MENCHO’?
Pese a que García Harfuch no hizo mención de nombres, entre analistas de seguridad y periodistas se mencionan los nombres de:
- Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oceguera, conocido como el ‘R3’, o el ‘03’; es hijo de Rosalinda González Valencia. Su liderazgo del brazo armado conocido como Grupo Élite y su cercanía al núcleo familiar lo posicionan como un aspirante con legitimidad interna y capacidad operativa.
- Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, identificado como uno de los jefes criminales del CJNG, con control territorial en regiones estratégicas del occidente del país. Su influencia en varios estados lo convierte en una figura clave para cualquier reconfiguración interna.
- Ricardo Ruíz Velasco, ‘El Doble R’, quien controla la Zona Metropolitana de Guadalajara, el corazón financiero y logístico del CJNG en Jalisco. Ese control urbano le otorga un peso específico considerable dentro de la organización.
- Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’, con influencia en economías ilícitas como el robo de combustible y presencia en zonas estratégicas del occidente.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Un capo en retiro? Riva Palacio pone en duda que ‘El Mencho’ aún fuera el jefe del CJNG
Especialistas en seguridad coinciden en que el futuro del CJNG dependerá de la capacidad de estas facciones para alcanzar acuerdos. En la historia del narcotráfico en México, la ausencia de un liderazgo claro suele derivar en conflictos internos, disputas territoriales y picos de violencia.
Para autoridades de México y Estados Unidos, el escenario más probable en el corto plazo es un periodo de inestabilidad mientras se define un nuevo equilibrio de poder. La organización aún conserva recursos financieros, armamento y presencia internacional, por lo que su debilitamiento no será inmediato.
Es decir, la muerte de ‘El Mencho’ no significa el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación; representa, más bien, el inicio de una nueva etapa cuyo desenlace podría redefinir el mapa criminal del país en los próximos años.