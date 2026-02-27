García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, puntualizó que ya se tiene identificados a cuatro posibles sucesores que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, para el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del viernes 27 de febrero desde Sinaloa, García Harfuch señaló que el CJNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales; sin embargo, “son dos más probables” sucesores quienes podrían relevar a ‘El Mencho’, quienes estén bajo investigación.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, dijo el titular de la SSPC ante la Presidenta de México. “Son dos más probables (sucesores de ‘El Mencho’), están bajo investigación”, comentó.

Sin embargo, el secretario de seguridad se negó a revelar quiénes podrían tomar la dirigencia del CJNG, señalando que las personas se encuentran bajo investigación.

Aunque afirmó que desconoce los resultados que arrojó la necropsia de ley del Oseguera Cervantes.

Refirió que tras el abatimiento de ‘El Mecho’ no ha habido un reporte de violencia; a pesar de que hubo “algunos problemas” al siguiente día del operativo, las carreteras “ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”, pero para el martes las carreteras volvieron a operar con normalidad.