Detienen en NL a banda que perpetraba robos de clientes de bancos en Coahuila

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Los detenidos son dos hombres y dos mujeres todos ellos foráneos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- En dos acciones distintas, elementos de la policía de Monterrey lograron la detención de cuatro personas que son señaladas como integrantes de una banda que se dedica al robo de clientes de bancos y tres de los hechos habrían sido cometidos en el vecino estado de Coahuila.

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Los detenidos son todos foráneos y fueron capturados en posesión de drogas.

La primera captura se registró en el cruce de Isaac Garza y Juan Álvarez en el centro de la ciudad. Los sospechosos fueron identificados como Olga “N”, de 45 años y Mauricio “N”, de 56, ambos originarios de Jalisco, así como César “N”, de 44 años, de Ecatepec, Estado de México.

Los uniformados recibieron a través de personal de la central de radio del C4 información de un automóvil Chevrolet Aveo en color gris, placas de circulación del estado de Jalisco, el cual tenía reporte de participar en hechos delictivos.

Al acudir e interceptar a los ocupantes les encuentran 23 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la mariguana.

El segundo caso se registró en el cruce de Venustiano Carranza y Madero en el centro de la ciudad donde detuvieron a Victoria Berenice, de 40 años, originaria de Tabasco.

A la mujer le encontraron cinco bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana. La sospechosa circulaba en un vehículo Geely Emgrand en color negro con placas del estado de San Luis Potosí el cual también tenía reporte de ser utilizado en hechos delictivos.

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La autoridad municipal informó que los ahora detenidos pertenecerían a una banda que presuntamente se dedica al robo de cuentahabientes de bancos.

“Tres eventos fueron cometidos en el estado de Coahuila en los meses de marzo, septiembre y octubre de 2026, así como uno más en la colonia Reforma, al oriente de Monterrey, donde obtuvieron importantes sumas de dinero”, precisó la autoridad.

Detalló que el modus operando consistía en mantener vigilados a los clientes que retiraban efectivo del banco, mientras uno lo seguía y el otro ya había colocado objetos puntiagudos en las llantas para que al avanzar se poncharan.

Posteriormente, se les emparejaban en un automóvil, al cual ya le habían cambiado las placas de circulación, para avisarle que sus neumáticos estaban dañados. Luego se ofrecían para ayudarlo y mientras cambiaban la llanta, una de las mujeres abría lentamente una de las puertas para robar el dinero y escapar.

A los ahora detenidos les fueron asegurados inflallantas, desarmadores, pinzas, láminas de Michoacán y micas para placas, entre otras cosas.

Los cuatro fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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