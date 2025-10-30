Detienen en NL a hombre con orden de aprehensión en Chiapas por pederastia

México
/ 30 octubre 2025
    El presunto fue detenido por autoridades de Monterrey en las instalaciones de la Central de Autobuses. FOTO: CORTESÍA
    El presunto fue detenido por autoridades de Monterrey en las instalaciones de la Central de Autobuses. FOTO: CORTESÍA

Un vendedor de la Central de Autobuses de Monterrey solicitó ayuda policial, ya que el presunto no quería dar su nombre para la compra del boleto de camión

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre con una orden de aprehensión vigente en Chiapas, por el delito de pederastia, fue detenido en la Central de Autobuses de Monterrey por alterar el orden.

La Policía de Monterrey realizó la captura de Carlos César “N”, de 35 años de edad, en el inmueble que se ubica en Carlos Villagrán y Colón, en pleno centro de la ciudad.

Los efectivos se encontraban realizando un recorrido por la terminal camionera cuando uno de los vendedores les solicitó su presencia, ya que un hombre lo estaba insultando porque no le vendió un pasaje, debido a que no quiso dar su nombre para registrarlo en la bitácora de viaje.

Los policías trataron de controlar al presunto, pero este reaccionó de forma agresiva, por lo que procedieron a detenerlo.

En las investigaciones del personal del C4 se informó que el hombre cuenta con una orden de aprehensión por pederastia en el estado de Chiapas.

El presunto fue entregado a las autoridades chiapanecas, siendo trasladado a la entidad para continuar con las investigaciones correspondientes.

Temas


Captura
Orden De Aprehensión
Pederastia

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

