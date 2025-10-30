Muere niño en clínica de Monterrey por ingesta de una pila

México
/ 30 octubre 2025
    Muere niño en clínica de Monterrey por ingesta de una pila
    Muere en la Clínica 25 del IMSS en Nuevo León un menor de un año originario de Reynosa tras ingerir una pila de botón, informó la Fiscalía de Tamaulipas FOTO: VANGUARDIA

El menor falleció por neumonitis secundaria luego de que médicos del IMSS en Nuevo León extrajeran una pila de botón hallada en su organismo

Monterrey, Nuevo León.- Un menor, originario de Reynosa, Tamaulipas, murió en la Clínica 25 del IMSS en Nuevo León a causa de la ingesta de una pila de botón, confirmaron las autoridades del estado.

La Fiscalía General de Justicia estatal informó el fallecimiento de Ángel “N”, de un año de edad, como consecuencia de una neumonitis secundaria por la ingesta del mencionado objeto.

Los hechos se registraron en Reynosa, Tamaulipas, de donde era originario el menor; sin embargo, fue trasladado a Nuevo León, en donde falleció tras ser atendido por los sucesos.

La madre del ahora occiso refirió que el día de los hechos se percató que el menor tenía una pila doble AA en su boca y se la retiró; sin embargo, comenzó a tener malestar por lo que lo trasladó para su atención médica y los doctores le practicaron una radiografía en la que le detectaron un cuerpo extraño.

El niño fue referido a la clínica 25 del IMSS en donde le practicaron una endoscopia para extraerle el objeto que resultó ser una pila de botón.

El menor quedó internado y posteriormente se notificó de su deceso.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

