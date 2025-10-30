Muere niño en clínica de Monterrey por ingesta de una pila

Monterrey, Nuevo León.- Un menor, originario de Reynosa, Tamaulipas, murió en la Clínica 25 del IMSS en Nuevo León a causa de la ingesta de una pila de botón, confirmaron las autoridades del estado.

La Fiscalía General de Justicia estatal informó el fallecimiento de Ángel “N”, de un año de edad, como consecuencia de una neumonitis secundaria por la ingesta del mencionado objeto.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El auto al corralón si tienes placas foráneas en Monterrey? Nuevo operativo vehicular

Los hechos se registraron en Reynosa, Tamaulipas, de donde era originario el menor; sin embargo, fue trasladado a Nuevo León, en donde falleció tras ser atendido por los sucesos.

La madre del ahora occiso refirió que el día de los hechos se percató que el menor tenía una pila doble AA en su boca y se la retiró; sin embargo, comenzó a tener malestar por lo que lo trasladó para su atención médica y los doctores le practicaron una radiografía en la que le detectaron un cuerpo extraño.

El niño fue referido a la clínica 25 del IMSS en donde le practicaron una endoscopia para extraerle el objeto que resultó ser una pila de botón.

El menor quedó internado y posteriormente se notificó de su deceso.