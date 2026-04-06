Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU

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México
/ 6 abril 2026
    Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU
    Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves. VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, presunto operador financiero de una red criminal con alcance internacional y requerido por Estados Unidos

En un operativo coordinado de alto nivel, autoridades federales lograron la detención de Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, identificado como operador clave de la llamada “Mafia Cubano-Americana”. La captura se llevó a cabo en Quintana Roo, donde el individuo era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en actividades delictivas de alcance internacional.

El anuncio fue realizado este 6 de abril de 2026 por el Gabinete de Seguridad, que detalló que el detenido cumplía funciones como coordinador operativo y financiero dentro de esta organización criminal. Su rol, de acuerdo con las investigaciones, lo colocaba en una posición estratégica para el manejo de recursos y logística del grupo.

“Milo cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos por los delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada”, señalaron autoridades en el comunicado oficial, subrayando la relevancia de su captura en el contexto de la cooperación bilateral.

OPERATIVO CONJUNTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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La detención fue resultado de un despliegue en el que participaron diversas instituciones del Estado mexicano. Entre ellas, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Este tipo de acciones reflejan una estrategia basada en la coordinación interinstitucional para enfrentar estructuras criminales complejas. La operación, según las autoridades, forma parte de los esfuerzos para debilitar organizaciones con presencia más allá de las fronteras nacionales.

Un elemento clave en este caso es la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos. “El resultado es producto de mecanismos de colaboración que respetan la soberanía nacional y fortalecen el combate a delitos transnacionales”, destacaron fuentes oficiales.

QUIÉN ES ‘EL MILO’ Y SU PAPEL EN LA ORGANIZACIÓN

Remigio “N” no solo figuraba como integrante de una red criminal, sino como una pieza central en su estructura. Su perfil como operador financiero implicaba la gestión de recursos, así como la coordinación de actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de personas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, su posición dentro de la organización lo convertía en un enlace clave para la operación logística y económica del grupo, lo que incrementaba su nivel de prioridad para las autoridades.

· Alias: “Milo”

· Función: Coordinador operativo y financiero

· Delitos: Tráfico de personas

· Delincuencia organizada

· Estatus: Detenido con orden de extradición a Estados Unidos

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DATOS CURIOSOS SOBRE OPERATIVOS DE ALTO IMPACTO

Las detenciones de objetivos prioritarios suelen implicar meses, e incluso años, de trabajo de inteligencia. En muchos casos, estas operaciones incluyen seguimiento internacional y colaboración con agencias extranjeras.

Otro dato relevante es que las organizaciones criminales con estructuras financieras complejas suelen fragmentarse tras la captura de sus operadores clave, lo que puede debilitar su capacidad de operación en el corto plazo.

Finalmente, el uso de operativos conjuntos se ha convertido en una práctica recurrente en México, especialmente en casos que involucran delitos como el tráfico de personas, considerado uno de los ilícitos con mayor impacto global en la actualidad.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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