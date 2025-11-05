Detienen en Sinaloa a ‘El Dany’ operador de fentanilo buscado por Estados Unidos

Autoridades detuvieron en Sinaloa al ciudadano estadounidense Daniel “N”, alías “El Dany”, quien contaba con una orden de arresto y ficha roja del FBI en Estados Unidos, donde es acusado por conspiración para distribuir fentanilo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención que, dijo, es resultado de la cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, Sinaloa, donde efectivos identificaron el sitio en el que “El Dany” se resguardaba.