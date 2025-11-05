Detienen en Sinaloa a ‘El Dany’ operador de fentanilo buscado por Estados Unidos
El detenido es un ciudadano estadounidense acusado del delito de conspiración para la distribución de fentanilo
Autoridades detuvieron en Sinaloa al ciudadano estadounidense Daniel “N”, alías “El Dany”, quien contaba con una orden de arresto y ficha roja del FBI en Estados Unidos, donde es acusado por conspiración para distribuir fentanilo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención que, dijo, es resultado de la cooperación internacional contra el tráfico de drogas.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el operativo se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, Sinaloa, donde efectivos identificaron el sitio en el que “El Dany” se resguardaba.
En diferentes recorridos en el lugar detectaron su presencia, por lo que le marcaron el alto y corroboraron su identidad.
Tras su detención, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso para después entregarlo a las autoridades que lo requieran.
En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).