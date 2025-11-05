Por cuarto día consecutivo, protestan en Uruapan para exigir justicia por Carlos Manzo

México
/ 5 noviembre 2025
    Por cuarto día consecutivo, protestan en Uruapan para exigir justicia por Carlos Manzo
    Transportistas, ciudadanos y sindicatos portaron pancartas en exigencia de justicia. FOTO: CUARTOSCURO

Piden a las autoridades que lleguen a la verdad sobre la ejecución del edil durante un evento público

Uruapan volvió a ser el centro de manifestaciones por cuarto día consecutivo para exigir justicia por el asesinato del alcalde de esa demarcación michoacana, Carlos Manzo.

Transportistas, ciudadanos y sindicatos, se concentraron con pancartas para que se llegue a la verdad sobre los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando Manzo fue ejecutado durante un evento público en el marco del Día de Muertos.

TE PUEDE INTERESAR: Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum

“Carlos Manzo, presente. Exigimos justicia”, señalan las pancartas que colocaron los camioneros sobre sus unidades.

Los transportistas realizaron una caravana sobre la arteria Lázaro Cárdenas, tocando sus cornetas.

“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno”, demandaron.

Los manifestantes, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales y del Sindicato de Aseo Público en Uruapan, lucieron vestidos de blanco, con flores y cartulinas y se pronunciaron por cambios en el municipio michoacano.

“De que toda la inseguridad que tenemos cambiara, pero ¿qué hacemos? A veces como ciudadanos, muchas veces somos responsables de las causas que muchas veces ocasionamos”, expusieron los manifestantes.

Por otro lado, desde la sede del Congreso, en Morelia, partieron integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, quienes se dirigieron al Palacio de Gobierno.

Otras protestas que estaban previstas al final se pospusieron por la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, quien asumirá la alcaldía de Uruapan.

Temas


Justicia
Manifestaciones

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa