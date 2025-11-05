Por cuarto día consecutivo, protestan en Uruapan para exigir justicia por Carlos Manzo

Uruapan volvió a ser el centro de manifestaciones por cuarto día consecutivo para exigir justicia por el asesinato del alcalde de esa demarcación michoacana, Carlos Manzo.

Transportistas, ciudadanos y sindicatos, se concentraron con pancartas para que se llegue a la verdad sobre los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando Manzo fue ejecutado durante un evento público en el marco del Día de Muertos.

“Carlos Manzo, presente. Exigimos justicia”, señalan las pancartas que colocaron los camioneros sobre sus unidades.

Los transportistas realizaron una caravana sobre la arteria Lázaro Cárdenas, tocando sus cornetas.

“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno”, demandaron.

Los manifestantes, del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales y del Sindicato de Aseo Público en Uruapan, lucieron vestidos de blanco, con flores y cartulinas y se pronunciaron por cambios en el municipio michoacano.

“De que toda la inseguridad que tenemos cambiara, pero ¿qué hacemos? A veces como ciudadanos, muchas veces somos responsables de las causas que muchas veces ocasionamos”, expusieron los manifestantes.

Por otro lado, desde la sede del Congreso, en Morelia, partieron integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, quienes se dirigieron al Palacio de Gobierno.

Otras protestas que estaban previstas al final se pospusieron por la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, quien asumirá la alcaldía de Uruapan.