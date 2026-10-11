Detienen en Acapulco a ‘El Junior’, líder de célula criminal vinculada a ‘Los Rusos’

ACAPULCO, GRO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido en Acapulco, Guerrero, un sujeto de nombre Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula criminal vinculada a “Los Rusos”.

De acuerdo con el funcionario federal, este presunto delincuente es el séptimo detenido relacionado con una célula que atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en octubre de 2025, mientras los agentes realizaban operativos contra redes de extorsión.