Detienen en Acapulco a ‘El Junior’, líder de célula criminal vinculada a ‘Los Rusos’

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    Detienen en Acapulco a ‘El Junior’, líder de célula criminal vinculada a ‘Los Rusos’
    El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas, informó Harfuch. Cortesía

Eliceo “N” es el séptimo detenido relacionado con una célula que atacó a elementos de la SSPC en octubre de 2025

ACAPULCO, GRO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido en Acapulco, Guerrero, un sujeto de nombre Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula criminal vinculada a “Los Rusos”.

De acuerdo con el funcionario federal, este presunto delincuente es el séptimo detenido relacionado con una célula que atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en octubre de 2025, mientras los agentes realizaban operativos contra redes de extorsión.

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“Además, un presunto sicario murió durante las acciones operativas. El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas”, indicó.

ASEGURAN DROGA, ARMAS Y CAMIONETA

García Harfuch detalló que en esta acción se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

“Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos”, garantizó.

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Además, agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por el apoyo en la coordinación de seguridad en Guerrero y al personal de la Secretaría de Marina (Semar).

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