Detienen en Acapulco a ‘El Junior’, líder de célula criminal vinculada a ‘Los Rusos’
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Eliceo “N” es el séptimo detenido relacionado con una célula que atacó a elementos de la SSPC en octubre de 2025
ACAPULCO, GRO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que fue detenido en Acapulco, Guerrero, un sujeto de nombre Eliceo “N”, alias “El Junior”, identificado como líder de una célula criminal vinculada a “Los Rusos”.
De acuerdo con el funcionario federal, este presunto delincuente es el séptimo detenido relacionado con una célula que atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en octubre de 2025, mientras los agentes realizaban operativos contra redes de extorsión.
“Además, un presunto sicario murió durante las acciones operativas. El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas”, indicó.
ASEGURAN DROGA, ARMAS Y CAMIONETA
García Harfuch detalló que en esta acción se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.
“Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos”, garantizó.
Además, agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado por el apoyo en la coordinación de seguridad en Guerrero y al personal de la Secretaría de Marina (Semar).