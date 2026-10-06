Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’

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México
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    Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
    Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre. Cortesía

Ariadna Montiel declaró que actúan para que la única motivación de los militantes sea “el bienestar del pueblo de México”

CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó que expulsaron del partido al alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, luego de que fuera detenido como parte de la Operación Enjambre en la entidad el pasado sábado 3 de octubre.

“La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado, entonces revisamos si tiene alguna militancia con nosotros y si es el caso expulsamos a la persona”, aseguró la morenista durante su conferencia de prensa.

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A pregunta expresa sobre los señalamientos a funcionarios emanados de Morena y sus vínculos con el narcotráfico y otros delitos, la dirigente afirmó que desde el partido guinda “hemos actuado permanentemente” con el objetivo de que la única motivación de las y los militantes sea “el bienestar del pueblo de México”.

“Cuando detectamos, conocemos alguna condición de esta naturaleza, actuamos inmediatamente con la expulsión o la sanción de vida a las y los militantes”, detalló.

“NO SOMOS TAPADERA DE NADIE”: MONTIEL

Al asegurar que desde Morena “no somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”, Ariadna Montiel destacó la Operación Enjambre implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad que hasta ahora ha dejado más de 110 funcionarios y mandos de la policía detenidos en varios estados del país.

También defendió que Morena no ha sido el partido que más detenidos ha dejado dicha estrategia de seguridad, aunque no lanzó el dardo a algún otro partido político del país.

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“Quiero decir que no es Morena el partido que tiene la mayor presencia en este operativo, pero independientemente de eso debemos de actuar”, sostuvo.

VINCULADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON CORRUPCIÓN Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA

Cabe destacar que de acuerdo con el Gabinete de Seguridad el alcalde morenista de Suchiapa, así como el exalcalde del municipio Alexis Nucamendi Gómez, son vinculados a delitos ligados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Ambos fueron detenidos como parte de la Operación Enjambre junto a otras 19 personas, entre los que destacan mandos y elementos de la Policía Municipal de la región.

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Luego de la captura de Jorge Lorenzo Lara Cordero, el cabildo de Suchiapa designó a la cuarta regidora, Daniela Guadalupe Flores Chanona, como nueva presidenta de ese municipio.

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