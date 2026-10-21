Detienen en Zapopan a “El Nenuco”, presunto colaborador del Cártel de Sinaloa
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Arturo “N” era buscado por homicidio, tráfico de personas y agresiones a policías; operaba para el Cártel de Sinaloa en Jalisco.
Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, fue detenido el día de ayer 20 de octubre en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo en coordinación de diversas autoridades federales.
Arturo “N” fue identificado por las autoridades como un generador clave de violencia y operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco. De acuerdo con inteligencia federal, anteriormente habría pertenecido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para posteriormente cambiarse al bando del Cártel de Sinaloa.
El operativo que se llevó a cabo fue coordinada por el Gabinete de Seguridad, con un despliegue de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y con inteligencia proporcionada por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).
OBJETOS ASEGURADOS Y DELITOS VINCULADOS
En su detención se aseguraron 2 armas largas, 2 cargadores y 22 cartuchos útiles además de 3 vehículos entre los que se encontraba una camioneta roja.
Los delitos con los que se le relaciona a Arturo “N” son los siguientes:
Homicidio Calificado.
Asociación delictuosa.
Agresiones armadas y ataques contra elementos de corporaciones policiales en Jalisco.
Trata de personas.
HECHOS VIOLENTOS DE MAYOR IMPACTO CON LOS QUE SE RELACIONA
Es el responsable de un ataque armado contra el cuerpo de escoltas de Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, Baja California y el homicidio de Librado Álvarez Vizcaíno, exalcalde del municipio de Tonaya, Jalisco.
ESTATUS JURÍDICO ACTUAL
Tras su detención fue puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público de la FGR para determinar su situación legal y dar seguimiento a los procesos penales pendientes en su contra.