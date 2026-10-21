Investiga FGR trata de personas y red de explotación sexual en el caso Debanhi Escobar

Monterrey, Nuevo León.- Una de las líneas de investigación que se siguen en el caso de la desaparición y muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa es la trata de personas, confirmó su padre Mario Escobar.

Tras una publicación en redes sociales en donde menciona que el caso de la joven podría estar vinculado con una red de explotación sexual que operaba en la zona, Escobar dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva esa investigación. “Sí es una línea de investigación que trae la Fiscalía General de la República”, admitió. Mencionó que de hecho fue una de las primeras líneas de investigación que abordó la FGR cuando atrajo la carpeta. “Sí, sí, sí de hecho una de las primeras líneas de investigación donde inició la Fiscalía General de la República que está investigando; eso sí lo tengo bien verificado con mis abogados y sí”, sostuvo. Declaró que la autoridad federal abrió esa investigación porque algunos testigos proporcionaron información al respecto. “Hay que recordar que algunos testigos fueron y dieron información importante dentro de lo que pasó con lo de Debanhi, de la última noche con Debanhi, y que bueno dentro de tantas versiones que se manejaron, bueno esta línea de investigación salió y está desde el 2022”, explicó.

Debanhi Susana desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una reunión en una quinta del ayuntamiento de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla cerca del sitio donde fue vista por última vez con vida. “Le estamos dando la confianza a la Fiscalía General de la República que haga bien su trabajo y que investigue como tenga que investigar sin olvidar que de todas las situaciones penosas que tuvo la Fiscalía de Nuevo León que por ello se tuvo que trasladar a la Fiscalía General de la República”, estableció el padre de familia. Por su parte, Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi Susana, comentó que a través de redes sociales les llega mucha información del caso, pero para presentarla como una posible línea de investigación ante la FGR tiene que ver de dónde procede. “Aportamos todo lo que se pueda aportar a la Fiscalía General de la República”, agregó Mario Escobar. VIDEOS DEL CASO Escobar y Bazaldúa compartieron que con sus recursos pagarán a un perito externo para analizar los videos que se presentaron del caso y reforzar la hipótesis de que fueron alterados. Los últimos videos que se tienen de tienen de Debanhi son en el exterior de la quinta donde se celebró la fiesta a la que acudió, así como en las inmediaciones de la empresa Alcosa y el Motel Nueva Castilla. “Tenemos la certeza que la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana ya encontró que sí ha habido algunas situaciones donde los videos han sido alterados y esperemos que estos estén dentro de la carpeta de investigación”, estableció.

También dijo que se tiene material que no se ha sumado, pero se tiene. “Videos que no han sido propuestos o que nunca se vieron y que nosotros tenemos en nuestro poder, que en su momento nos pasaron, todo lo acumulado por parte de la Fiscalía del estado de Nuevo León”, puntualizó. A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar dijo que tienen la esperanza de que la investigación avance sobre todo ahora que en la FGR hubo cambios en el personal que lleva el caso.