Detienen y procesan por violación a exdirector del DIF Jalisco

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México
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    Detienen y procesan por violación a exdirector del DIF Jalisco
    Según la víctima, los hechos ocurrieron durante un curso laboral en Tapalpa, cuando el auditorio en el que se encontraban se vació. ESPECIAL

Se la acusa de hechos ocurridos en marzo de 2024 contra una mujer que laboraba con él cuando aún estaba al frente de la institución

Lucio “N”, quien fue director general del DIF Jalisco fue detenido por estar señalado del delito de violación; los hechos que se le imputan ocurrieron en marzo de 2024, cuando estaba al frente de la institución.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, el ahora detenido presuntamente aprovechó su posición de poder para en un inicio realizar acciones incómodas y tocamientos indebidos y, con el tiempo, abusar de una mujer que laboraba con él.

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De las investigaciones se desprende que distintas personas que laboraban en el DIF Jalisco —entre ellas el presunto agresor y la víctima— fueron notificadas de un supuesto curso laboral que se llevaría a cabo el 6 de marzo de 2024 en el municipio de Tapalpa y que al parecer organizaba la propia institución.

Según el relato de la víctima, la noche de los hechos, en Tapalpa, mientras les eran asignadas cabañas para su alojamiento, las personas que acudieron al supuesto curso fueron citadas en un auditorio que quedó vacío cuando cambió el punto de encuentro a un lugar cerca de una fogata.

La situación presuntamente fue aprovechada por el entonces director general del DIF para jalar a la víctima de nuevo hacia el auditorio, donde la mujer al parecer fue agredida para someterla y cometer el ilícito; momentos después, la víctima logró empujar al hombre y salir del auditorio.

Tras procesar la denuncia la Fiscalía de Jalisco emitió una medida de protección a la víctima y citó al presunto agresor para su comparecencia.

El pasado 12 de agosto, Lucio “N” quedó formalmente detenido para investigar el delito de violación y tras imputarle los hechos, el Ministerio Público mostró datos de prueba suficientes para que un juez resolviera vincularlo a proceso. Como medida cautelar solicitada por la Fiscalía del Estado el señalado permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa; además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias que permitan fortalecer las indagatorias y avanzar hacia una sentencia.

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