Día de Muertos 2026 en CDMX: lanzan licitaciones para la ofrenda del Zócalo y el desfile

La Ciudad de México se prepara para las celebraciones de Día de Muertos 2026 . Como parte de los preparativos, la Secretaría de Cultura capitalina lanzó dos licitaciones públicas para contratar los servicios necesarios para realizar la ofrenda monumental del Zócalo y el Gran Desfile de Día de Muertos.

Las convocatorias fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México este martes y establecen las fechas en las que se darán a conocer los resultados de ambos procesos de contratación.

LICITACIÓN PARA LA OFRENDA MONUMENTAL DEL ZÓCALO

La primera convocatoria, identificada con el folio CULTURA/LPN/12/2026, tiene como objetivo contratar un servicio integral para llevar a cabo la ofrenda monumental de Día de Muertos 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

El proyecto estará a cargo de la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios, área responsable de coordinar las actividades culturales de gran formato en la capital.

De acuerdo con la publicación oficial, el fallo de esta licitación se dará a conocer el próximo 22 de octubre, fecha en la que se determinará el resultado del procedimiento de contratación.

La ofrenda monumental es uno de los espacios que forman parte de las celebraciones tradicionales de Día de Muertos en el Centro Histórico, donde habitantes y visitantes suelen reunirse para apreciar las propuestas culturales instaladas en la plaza principal.