Día de Muertos 2026 en CDMX: lanzan licitaciones para la ofrenda del Zócalo y el desfile

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Día de Muertos 2026 en CDMX: lanzan licitaciones para la ofrenda del Zócalo y el desfile
    La Secretaría de Cultura capitalina publicó dos convocatorias para contratar los servicios de la ofrenda monumental y el Gran Desfile de Día de Muertos; los fallos se darán a conocer el 22 y 23 de octubre. FOTO: CUARTOSCURO

La Secretaría de Cultura capitalina publicó dos convocatorias para contratar los servicios de la ofrenda monumental y el Gran Desfile de Día de Muertos.

La Ciudad de México se prepara para las celebraciones de Día de Muertos 2026. Como parte de los preparativos, la Secretaría de Cultura capitalina lanzó dos licitaciones públicas para contratar los servicios necesarios para realizar la ofrenda monumental del Zócalo y el Gran Desfile de Día de Muertos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/listos-los-panteones-de-saltillo-para-recibir-a-miles-de-visitantes-el-dia-de-muertos-AO24082398

Las convocatorias fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México este martes y establecen las fechas en las que se darán a conocer los resultados de ambos procesos de contratación.

LICITACIÓN PARA LA OFRENDA MONUMENTAL DEL ZÓCALO

La primera convocatoria, identificada con el folio CULTURA/LPN/12/2026, tiene como objetivo contratar un servicio integral para llevar a cabo la ofrenda monumental de Día de Muertos 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

El proyecto estará a cargo de la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios, área responsable de coordinar las actividades culturales de gran formato en la capital.

De acuerdo con la publicación oficial, el fallo de esta licitación se dará a conocer el próximo 22 de octubre, fecha en la que se determinará el resultado del procedimiento de contratación.

La ofrenda monumental es uno de los espacios que forman parte de las celebraciones tradicionales de Día de Muertos en el Centro Histórico, donde habitantes y visitantes suelen reunirse para apreciar las propuestas culturales instaladas en la plaza principal.

$!La Ciudad de México se prepara para las celebraciones de Día de Muertos 2026.
La Ciudad de México se prepara para las celebraciones de Día de Muertos 2026. FOTO: CUARTOSCURO

GRAN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 2026: FECHA DE LA LICITACIÓN

La segunda convocatoria corresponde al folio CULTURA/LPN/13/2026 y contempla la contratación del servicio integral para realizar el Gran Desfile de Día de Muertos 2026.

En este caso, la Secretaría de Cultura estableció el 23 de octubre como fecha para dar a conocer el fallo de la licitación.

El desfile está previsto para el próximo 31 de octubre, por lo que el procedimiento de contratación forma parte de la organización previa a uno de los eventos más concurridos de la temporada en la capital.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/parras-premiara-a-las-mejores-catrinas-y-catrines-en-concurso-de-dia-de-muertos-CF24035034

¿CUÁNDO SERÁN LOS EVENTOS DE DÍA DE MUERTOS EN CDMX?

Con las dos licitaciones, la dependencia avanza en los preparativos para las actividades de Día de Muertos de este año.

Por ahora, las convocatorias detallan los servicios que se contratarán y las fechas de resolución de los procedimientos. Para conocer más información sobre las características de la ofrenda monumental, el recorrido del desfile y los horarios de las actividades, será necesario esperar los anuncios oficiales de las autoridades capitalinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Licitaciones
Tradiciones

Localizaciones


Ciudad de México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La declaratoria busca preservar las tradiciones ecuestres y ganaderas que forman parte de la identidad de Coahuila.

Declara Congreso de Coahuila al rodeo como patrimonio cultural intangible del estado
El bulevar Rodeo Saltillo tendrá modificaciones para facilitar el acceso de los asistentes al festival.

Anuncian ruta gratuita de transporte ‘Vamos para el Rodeo Saltillo’, y ajustes viales por el evento
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
Aldo de Nigris confirmó que acudirá al Rodeo de Saltillo el próximo 16 de octubre, acompañado de Abelito y su hermana.

‘El rodeo de Saltillo es el mejor de México’; Aldo y Abelito, ganadores de la Casa de los Famosos 2025, confirman su participación (video)
Un video difundido por Al Jazeera muestra a presuntos integrantes del CJNG y de “Los Chapitos” en Ucrania.

¿Narcos en Ucrania?... entrenamiento militar para Cárteles Mexicanos
Agua puerca

Agua puerca
Como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa de Amílcar Olán.

Avalan con Adán Augusto casinos para Olán, amigo de ‘Andy’ López
true

Los ‘chismosos’ volvemos a tener la razón, ¿o no, Presidenta?