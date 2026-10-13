Día de Muertos 2026 en CDMX: lanzan licitaciones para la ofrenda del Zócalo y el desfile
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La Secretaría de Cultura capitalina publicó dos convocatorias para contratar los servicios de la ofrenda monumental y el Gran Desfile de Día de Muertos.
La Ciudad de México se prepara para las celebraciones de Día de Muertos 2026. Como parte de los preparativos, la Secretaría de Cultura capitalina lanzó dos licitaciones públicas para contratar los servicios necesarios para realizar la ofrenda monumental del Zócalo y el Gran Desfile de Día de Muertos.
Las convocatorias fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México este martes y establecen las fechas en las que se darán a conocer los resultados de ambos procesos de contratación.
LICITACIÓN PARA LA OFRENDA MONUMENTAL DEL ZÓCALO
La primera convocatoria, identificada con el folio CULTURA/LPN/12/2026, tiene como objetivo contratar un servicio integral para llevar a cabo la ofrenda monumental de Día de Muertos 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.
El proyecto estará a cargo de la Subsecretaría de Grandes Festivales Comunitarios, área responsable de coordinar las actividades culturales de gran formato en la capital.
De acuerdo con la publicación oficial, el fallo de esta licitación se dará a conocer el próximo 22 de octubre, fecha en la que se determinará el resultado del procedimiento de contratación.
La ofrenda monumental es uno de los espacios que forman parte de las celebraciones tradicionales de Día de Muertos en el Centro Histórico, donde habitantes y visitantes suelen reunirse para apreciar las propuestas culturales instaladas en la plaza principal.
GRAN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 2026: FECHA DE LA LICITACIÓN
La segunda convocatoria corresponde al folio CULTURA/LPN/13/2026 y contempla la contratación del servicio integral para realizar el Gran Desfile de Día de Muertos 2026.
En este caso, la Secretaría de Cultura estableció el 23 de octubre como fecha para dar a conocer el fallo de la licitación.
El desfile está previsto para el próximo 31 de octubre, por lo que el procedimiento de contratación forma parte de la organización previa a uno de los eventos más concurridos de la temporada en la capital.
¿CUÁNDO SERÁN LOS EVENTOS DE DÍA DE MUERTOS EN CDMX?
Con las dos licitaciones, la dependencia avanza en los preparativos para las actividades de Día de Muertos de este año.
Por ahora, las convocatorias detallan los servicios que se contratarán y las fechas de resolución de los procedimientos. Para conocer más información sobre las características de la ofrenda monumental, el recorrido del desfile y los horarios de las actividades, será necesario esperar los anuncios oficiales de las autoridades capitalinas.