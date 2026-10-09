Parras premiará a las mejores catrinas y catrines en concurso de Día de Muertos

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Saltillo
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    Parras premiará a las mejores catrinas y catrines en concurso de Día de Muertos
    Las catrinas y catrines protagonizarán una pasarela en el atrio del Templo de San Ignacio de Loyola, en Parras, Coahuila. CORTESÍA

Parejas de jóvenes de entre 15 y 20 años podrán competir por estímulos económicos de hasta cinco mil pesos

PARRAS, COAH.- Las tradicionales catrinas y catrines volverán a protagonizar las celebraciones del Día de Muertos en Parras, donde jóvenes de entre 15 y 20 años competirán por una bolsa de 10 mil pesos en premios durante un certamen dedicado a preservar las expresiones culturales mexicanas.

El Gobierno Municipal, en coordinación con el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), abrió la convocatoria para el Concurso Tradicional de Catrinas y Catrines 2026, programado para el próximo 29 de octubre en el atrio del Templo de San Ignacio de Loyola.

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La competencia comenzará a las 5:00 de la tarde y consistirá en una pasarela abierta al público, durante la cual las parejas participantes presentarán caracterizaciones inspiradas en los personajes emblemáticos de esta celebración.

A diferencia de los concursos de disfraces convencionales, el certamen exigirá respetar la identidad cultural del Día de Muertos. Los organizadores excluyeron expresamente elementos relacionados con Halloween, personajes de terror comercial y vestuarios ajenos a las tradiciones mexicanas.

Se valorará especialmente la incorporación de flores de cempasúchil, cartonería, textiles regionales y materiales reciclados, además de propuestas originales que combinen creatividad con elementos tradicionales.

Un jurado integrado por especialistas del ámbito cultural calificará la calidad del maquillaje, el diseño del vestuario, el aprovechamiento de materiales y la desenvoltura de las parejas durante su presentación.

Los premios serán de 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil para el tercero, además de reconocimientos oficiales.

Los concursantes deberán presentarse completamente caracterizados a las 16:00 horas, una hora antes del desfile, para recibir su turno de participación.

La inscripción es gratuita y cerrará el 20 de octubre a las 115:00 horas. Los interesados deberán registrarse con el profesor Marco Antonio Vega Berlanga en la Dirección de Cultura, ubicada en la antigua Presidencia Municipal, en Ramos Arizpe y Coronel Isidro Treviño número 107.

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Como requisito, cada pareja tendrá que entregar una descripción de su vestuario de máximo media cuartilla, en letra Arial de 12 puntos, así como el título de su caracterización y una explicación del concepto que no exceda cinco líneas.

La actividad busca involucrar a las nuevas generaciones en la conservación de las tradiciones y convertir el espacio público en un escenario de expresión artística durante las festividades de Día de Muertos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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