Listos los panteones de Saltillo para recibir a miles de visitantes el Día de Muertos

Aníbal Soberón, titular de Servicios Públicos de Saltillo, explicó que el personal a su cargo se encuentra desplegado en los camposantos Dolores, San Esteban y La Paz, llevando a cabo labores integrales de limpieza.

Con motivo de las festividades del Día de Muertos, la Dirección de Servicios Públicos de Saltillo realiza intensos trabajos de preparación y mantenimiento en los tres panteones municipales de la ciudad para garantizar que los ciudadanos encuentren espacios en óptimas condiciones.

“Como cada año ya estamos trabajando en ello. Estamos llevando a cabo deshierbe y limpieza, encalado. Estamos tratando de dejar nuestros panteones municipales en las mejores condiciones para que todos los saltillenses visiten a sus familiares”, declaró el funcionario.

Soberón indicó que los inmuebles estarán abiertos al público en un horario general de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Asimismo, detalló que se dispondrá de agua para que los asistentes puedan colocar sus arreglos florales de manera cómoda.

En cuanto a las restricciones dentro de los panteones, el director fue puntual al señalar que estará estrictamente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, por lo que mantendrán filtros de revisión con el apoyo de la Policía Municipal en los accesos.

“No se aceptan bebidas embriagantes dentro de los panteones municipales. Como cada año vamos a estar muy pendientes; nos apoya la Policía Municipal para cuidar los accesos a los panteones”, puntualizó Soberón.

Respecto a la música, el funcionario exhortó a la población a abstenerse de llevar grupos musicales debido a la alta afluencia y con el objetivo de mantener un ambiente de respeto mutuo entre todos los visitantes.

“Es el respeto del derecho ajeno. Hay muchas personas que están ahí, personas que sí les gusta el tema de la música y otras personas que no lo creen conveniente, entonces pedimos por favor que se abstengan”, enfatizó.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la sana convivencia y respetar los reglamentos internos durante las jornadas de visita a los seres queridos fallecidos.