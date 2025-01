Dice Claudia Sheinbaum al INE que sólo hay 800 mdp extras para elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sólo hay disponibles 800 millones de pesos como monto extra para la elección judicial y no mil 500 millones de pesos como lo piden los consejeros del INE.

“Lo único que hay disponible hoy son los 800 millones de pesos de uno de los fideicomisos de la Corte, es lo único que está disponible. Y, además, entre otras cosas para eso va la Secretaria de Gobernación a este llamado que pidió la Corte de tener un diálogo, entonces hasta ahora es lo único que hay disponible”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La semana pasada, la Mandataria federal pidió a los consejeros entregar una propuesta detallada de los recursos que necesitaría.

En el documento se explica que 134.4 millones serían para combustible, viáticos y alimentos del personal que resguardará y custodiará las elecciones de 2025, 112 funcionarios de casilla más, gastos de campo para los capacitadores y dietas para consejeros locales.

Incluso, demanda 18.7 millones de pesos para fortalecer la entrega de credenciales de elector en 60 puntos de la frontera con Estados Unidos a los connacionales que serían repatriados.

Otros 78.1 millones serían para sistemas informáticos y mejoras de procesos para la optimización de recursos para la organización electoral. Esta área fue la más afectada por el recorte, pues le quitaron más de 400 millones.

Mientras que 110.8 millones serían para logística, tareas de fiscalización, difusión de la elección, atención a candidatas violentadas, y para el micrositio Conóceles, que será el único medio para promover a los candidatos a juzgadores de manera individual.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal instó al INE a que, antes de solicitar más recursos, explique al pueblo en qué gastará los 7 mil millones de pesos ya planteados para la elección judicial.

“La reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recurso y que informemos no sólo a la Presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los 7 mil millones de pesos que están planteados para la elección. Y, si requieren más, supongo que es para poner más casillas, pero no hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral y además ellos que hagan público para qué se requieren tantos recursos.

“Y, desde mi punto de vista, tienen que decirle al pueblo de México por qué se requiere más recursos, por qué los 7 mil millones de pesos no son suficientes y, si es más recurso, en qué se destinaría. Yo eso se los dije el día que vinieron entonces esta idea de que piden mil 500 millones pues no sé de dónde. Y la gente que nos escucha, ustedes están de acuerdo en que tiene que informar el INE en qué se destina ese recurso, porque 7 mil millones de pesos es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, hay estados que no tiene ni siquiera eso para inversión en su Estado”, explicó.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que el Gobierno no cuenta con mil 500 millones extras para la elección judicial y que tampoco ha recibido ninguna comunicación formal del INE sobre la solicitud de dicho monto.

“No hay mil 500 millones de pesos, no he recibido ninguna comunicación formal. Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal hasta hoy, por lo menos hasta ayer en la noche.

“Dos, estamos esperando la comunicación formal e informar al pueblo de México que lo que está disponible en este momento son 800 millones de pesos del fideicomiso de la Corte, que ya se ingresó a Tesorería”, agregó.