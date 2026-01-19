Dictan prisión preventiva a Eric Antonio ‘N’ por doble feminicidio de madre e hija en Cuautitlán

Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio de Cindy, de 25 años, y de su madre Teresita, de 52, hechos ocurridos en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. La determinación fue emitida durante la audiencia inicial celebrada la mañana de este lunes en los Juzgados de Cuautitlán.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, la autoridad judicial calificó como legal la detención del imputado y consideró que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Eric Antonio ‘N’, por doble feminicidio de Teresa de Jesús y Cindy en Cuautitlán

INVESTIGACIÓN RESULTA EN LA DETENCIÓN DE ERIC ANTONIO ‘N’ EN EL AEROPUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

Eric Antonio “N” fue detenido el sábado 17 de enero en el puerto de Acapulco, Guerrero, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades federales y del Estado de México. Tras su aprehensión, fue trasladado a territorio mexiquense e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán el domingo 18 de enero, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre esta detención a través de sus cuentas oficiales el pasado 18 de enero. En el comunicado se señaló que, derivado de trabajos de investigación relacionados con el doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.