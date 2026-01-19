Dictan prisión preventiva a Eric Antonio ‘N’ por doble feminicidio de madre e hija en Cuautitlán

/ 19 enero 2026
    Dictan prisión preventiva a Eric Antonio ‘N’ por doble feminicidio de madre e hija en Cuautitlán
    Una jueza de control ordenó prisión preventiva justificada contra Eric Antonio “N”, acusado del doble feminicidio de Cindy y su madre Teresita, ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, tras calificar como legal su detención SSPC

El hijo de Cindy, pareja de Eric Antonio, narró cómo el detenido agredió a su abuela antes de quitarle la vida junto a su madre

Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada en contra de Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio de Cindy, de 25 años, y de su madre Teresita, de 52, hechos ocurridos en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. La determinación fue emitida durante la audiencia inicial celebrada la mañana de este lunes en los Juzgados de Cuautitlán.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, la autoridad judicial calificó como legal la detención del imputado y consideró que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal correspondiente.

INVESTIGACIÓN RESULTA EN LA DETENCIÓN DE ERIC ANTONIO ‘N’ EN EL AEROPUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO

Eric Antonio “N” fue detenido el sábado 17 de enero en el puerto de Acapulco, Guerrero, como resultado de un operativo conjunto entre autoridades federales y del Estado de México. Tras su aprehensión, fue trasladado a territorio mexiquense e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán el domingo 18 de enero, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre esta detención a través de sus cuentas oficiales el pasado 18 de enero. En el comunicado se señaló que, derivado de trabajos de investigación relacionados con el doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

HIJO DE VÍCTIMA DE FEMINICIDIO DECLARÓ SOBRE EL FEMINICIDIO DE SU MADRE Y ABUELA

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla. En ese lugar, presuntamente el imputado agredió físicamente a su expareja sentimental, Cindy, así como a su madre, Teresita, hasta privarlas de la vida.

Como parte de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, se incluyó la declaración del hijo de Cindy, un niño de seis años de edad. El menor relató que su padre llegó por la tarde al domicilio, amagó a su abuela Teresita y la golpeó. Posteriormente, por miedo, se escondió en una de las habitaciones. Más tarde, refirió que por la noche arribó su madre Cindy, quien también fue agredida.

VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO A MANOS DE ERIC ANTONIO, FUERON LOCALIZADAS SIN VIDA EN SU DEPARTAMENTO

Los cuerpos de ambas mujeres fueron localizados sin vida el 13 de enero al interior del departamento. Cindy fue encontrada en la sala del inmueble, mientras que Teresita yacía en una de las habitaciones. Junto a ella fue localizado sin vida un perro de raza chihuahua, mascota de la familia, de acuerdo con información proporcionada por autoridades municipales.

La vivienda, ubicada sobre la calle Orano Poniente, permanece acordonada y bajo resguardo de la Guardia Municipal como parte de las diligencias ministeriales que continúan en el lugar.

HIJOS DE CINDY, BLANCO DE FEMINICIDIO, QUEDARON AL RESGUARDO DEL DIF

Cindy era madre de dos menores de edad. Su hija menor, Erika Camila, de tres años, fue localizada posteriormente en una guardería y quedó bajo resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El otro menor también recibe atención por parte de las autoridades competentes.

Familiares de las víctimas de feminicidio acudieron ante las instancias correspondientes para exigir justicia y solicitar que el doble feminicidio sea sancionado conforme a la ley.

En el mismo comunicado, el Gabinete de Seguridad de México informó sobre la detención de Alejandro “N”, quien presuntamente habría auxiliado a Eric Antonio “N” a ocultarse tras la comisión del delito. Además, se indicó que Alejandro “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, también en el municipio de Cuautitlán.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que el proceso penal seguirá su curso conforme a lo establecido en la ley.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

