‘Mi papá es mala persona, mató a mi mamá’... así narró hijo del doble feminicida en Cuautitlán

El crimen ocurrió el pasado 12 de enero de 2026 y desde entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene un operativo para localizar al presunto responsable, identificado como Erick Antonio.

La violencia volvió a sacudir al municipio de Cuautitlán , en el Estado de México, tras el asesinato de dos mujeres en la colonia San Francisco Cascantitla. Las víctimas fueron Cindy y su madre Teresa, presuntamente atacadas por la pareja sentimental de la primera.

Familiares de las víctimas denunciaron que el ataque fue brutal y que el agresor ya había sido señalado anteriormente por violencia familiar, sin que existiera una medida efectiva que evitara la tragedia.

EL TESTIMONIO QUE REVELÓ EL HORROR

Uno de los elementos más impactantes del caso fue el testimonio del hijo de la pareja, un niño de apenas seis años. El menor fue encontrado encerrado en una habitación del domicilio donde ocurrieron los asesinatos.

De acuerdo con familiares, al ser rescatado el niño relató con claridad lo ocurrido. “Mi papá es mala persona, mató a mi mamá”, dijo el menor, confirmando que fue testigo directo del ataque.

El testimonio infantil se convirtió en una pieza clave para las investigaciones y evidenció el nivel de violencia que se vivía dentro del hogar antes del doble feminicidio.

MENOR RAPTADA Y ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Además de los asesinatos, Erick Antonio presuntamente sustrajo a su hija, una menor identificada como Ericka Camila, quien estuvo desaparecida durante varias horas. Posteriormente fue localizada con vida y entregada a sus familiares.

Los parientes de las víctimas señalaron que el agresor tuvo tiempo suficiente para huir y posiblemente llevarse documentos personales, lo que complica su localización.

Este caso reavivó el debate sobre la protección a mujeres y menores en contextos de violencia doméstica, especialmente cuando existen denuncias previas que no derivan en acciones preventivas contundentes.

LA CRUELDAD DEL ATAQUE

Familiares de Teresa y Cindy también denunciaron que el agresor asesinó al perro de la familia, aparentemente cuando intentó defender a las víctimas durante el ataque.

Este hecho reforzó la percepción de extrema violencia ejercida por el presunto feminicida y fue considerado un elemento adicional en la carpeta de investigación.

Para los familiares, el crimen no solo arrebató dos vidas, sino que dejó una huella irreversible en los niños que sobrevivieron al ataque y presenciaron el horror.

