Detienen a Eric Antonio ‘N’, por doble feminicidio de Teresa de Jesús y Cindy en Cuautitlán

”Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de @SSPCMexico, @FiscaliaEdomex, @FGRMexico y @FGEGuerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, el cual cuenta con orden de aprehensión al ser identificado como el autor material de los hechos”, informó el Gabinete en redes sociales.

También fue arrestado Alejandro ‘N’, quien lo auxilió a ocultarse y de acuerdo a las investigaciones tienen una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor en 2022 en Cuautitlán.

Eric Antonio ‘N’ contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad directa en los hechos, pero fue hasta su detención la tarde del sábado 17 de enero en un operativo en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y la Fiscalía General de Guerrero; por lo que este domingo, en la mañana, fue ingresado al Penal de Cuautitlán, Estado de México.

El gabinete de Seguridad de México informó la detención de Eric Antonio ‘N’, en Acapulco, Guerrero, señalado de ser autor material de un doble feminicidio ocurrido el 12 de enero, de Teresa de Jesús ‘N’, 53 años, y de su hija Cindy ‘N’, de 25, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como parte del seguimiento a las investigaciones, los efectivos realizaron labores de gabinete y campo, lo que permitió identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio ‘N’.

Con la información obtenida, se implementó un dispositivo de seguridad coordinado con las fiscalías estatales.

En ese operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar).

También Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

El gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones refrendan el compromiso de las instituciones de seguridad para garantizar justicia a las víctimas y evitar que estos hechos queden impunes.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli

DOBLE FEMINICIDIO Y DESAPARICIÓN

La tarde del martes 13 de enero se registró un doble feminicidio dentro de un departamento ubicado en la colonia San Francisco Cascantitla, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Las víctimas fueron una adulta mayor y su hija, quienes fueron localizadas sin vida por familiares que ingresaron al domicilio tras perder contacto con ellas.

En el lugar del crimen fue encontrado un niño con vida, de seis años, encerrado en el baño. El menor habría sido testigo indirecto de la violencia y permaneció varias horas solo, mientras el presunto agresor huyó del sitio llevándose a Erika Camila, hija de una de las víctimas.

Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Teresa de Jesús ‘N’, de 52 años, y su hija Cindy ‘N’, de 25. Ambas vivían juntas luego de que Cindy decidiera abandonar su domicilio anterior en Tultepec para resguardarse de episodios de violencia familiar ejercidos por su pareja.

Familiares confirmaron que existían denuncias previas contra el presunto agresor por agresiones físicas, incluyendo una carpeta de investigación relacionada con lesiones graves a un menor. Sin embargo, el proceso no avanzó luego de que la víctima desistiera de la denuncia.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mi papá es mala persona, mató a mi mamá’... así narró hijo del doble feminicida en Cuautitlán

Vecinos señalaron que las víctimas eran personas tranquilas y que los niños no sufrían maltrato bajo su cuidado. Este antecedente refuerza las exigencias de justicia y la revisión del actuar institucional ante casos de violencia reiterada.

Desde las primeras indagatorias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó como principal sospechoso al padre de la menor, Eric Antonio ‘N’, quien presuntamente huyó del domicilio llevándose a Erika Camila ‘N’ y diversos documentos personales.

La madrugada del miércoles 14 de enero, la Fiscalía confirmó que Erika Camila ‘N’ fue localizada con vida en un predio del municipio de Tultepec. La menor fue resguardada por personal especializado y sometida a una valoración médica y psicológica.

De acuerdo con las autoridades, la niña se encontraba fuera de peligro y recibió atención integral, mientras se determina su situación legal y el esquema de protección que se le brindará en adelante.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia

Familiares de Teresa y Cindy también denunciaron que el agresor asesinó al perro de la familia, aparentemente cuando intentó defender a las víctimas durante el ataque.

Este hecho reforzó la percepción de extrema violencia ejercida por el presunto feminicida y fue considerado un elemento adicional en la carpeta de investigación.

Para los familiares, el crimen no solo arrebató dos vidas, sino que dejó una huella irreversible en los niños que sobrevivieron al ataque y presenciaron el horror.

(Con información de El Universal)