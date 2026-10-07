Dictan prisión preventiva a médico señalado tras muertes por sueros vitaminados en Sonora

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dictan prisión preventiva a médico señalado tras muertes por sueros vitaminados en Sonora
    Además de las personas fallecidas, lo acusan de de provocar lesiones a 12 más por la aplicación de “sueros vitaminados”. ESPECIAL

El Ministerio Público formuló en audiencia la imputación por delito culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica

La Fiscalía de Sonora informó que un juez impuso prisión preventiva justificada contra el médico tratante Maximiano “N”, quien se encuentra implicado en la muerte de ocho personas tras la aplicación de “sueros vitaminados”.

En relación con la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación por el delito culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gas-no-convencional-en-coahuila-esta-en-revision-debera-garantizar-que-no-compita-por-el-agua-destinada-al-consumo-humano-sheinbaum-AP23974884

Al exponer los datos de prueba solicitó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada la cual fue otorgada por el Juez.

La defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado, por lo que se fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, mediante sala virtual.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba recabados, relacionados con la posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias, y solicitó la vinculación a proceso de Maximiano “N”, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los datos de investigación, el imputado indicó que administró a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa, en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito, y falleció el 2 de abril por insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

La Fiscalía de Sonora comunicó que continuará informando oportunamente a la opinión pública sobre los avances de este proceso, conforme se desarrollen las etapas correspondientes.

Maximiano “N”, está señalado de provocar la muerte de ocho personas y de provocar lesiones a 12 más, por la aplicación de “sueros vitaminados” en Hermosillo, Sonora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Salud

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer
Depresión tropical nueve en el Golfo de México.

Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre.

Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el 4 al 10 de octubre.

¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi.

Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi