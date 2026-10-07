Dictan prisión preventiva a médico señalado tras muertes por sueros vitaminados en Sonora

En relación con la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación por el delito culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica.

La Fiscalía de Sonora informó que un juez impuso prisión preventiva justificada contra el médico tratante Maximiano “N”, quien se encuentra implicado en la muerte de ocho personas tras la aplicación de “sueros vitaminados”.

Al exponer los datos de prueba solicitó su vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada la cual fue otorgada por el Juez.

La defensa solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado, por lo que se fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, mediante sala virtual.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso ante el Juez de Control los datos de prueba recabados, relacionados con la posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias, y solicitó la vinculación a proceso de Maximiano “N”, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los datos de investigación, el imputado indicó que administró a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa, en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito, y falleció el 2 de abril por insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.

La Fiscalía de Sonora comunicó que continuará informando oportunamente a la opinión pública sobre los avances de este proceso, conforme se desarrollen las etapas correspondientes.

Maximiano “N”, está señalado de provocar la muerte de ocho personas y de provocar lesiones a 12 más, por la aplicación de “sueros vitaminados” en Hermosillo, Sonora.