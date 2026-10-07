Gas no convencional en Coahuila está en revisión; deberá garantizar que no compita por el agua destinada al consumo humano: Sheinbaum

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    Gas no convencional en Coahuila está en revisión; deberá garantizar que no compita por el agua destinada al consumo humano: Sheinbaum
    El posible aprovechamiento de gas no convencional en Coahuila continúa en estudio. Sheinbaum señaló que cualquier proyecto deberá garantizar que no compita por agua para consumo humano o uso agrícola. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum informó que el gas no convencional de Coahuila sigue bajo revisión y deberá utilizar tecnologías que reduzcan el consumo y reciclaje de agua

El posible aprovechamiento de gas no convencional en Coahuila permanece bajo análisis por parte del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cualquier proyecto deberá garantizar que el agua utilizada no compita con el suministro destinado al consumo humano ni con las actividades agrícolas.

La mandataria explicó que, en caso de avanzar esta alternativa, será necesario utilizar tecnologías que permitan reciclar el agua y reducir los posibles impactos asociados con la extracción del energético.

“Y todavía, como lo hemos presentado aquí, está en revisión, en estudio”, puntualizó Sheinbaum durante La Mañanera del Pueblo.

El tema forma parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia de México del gas natural importado, principalmente de Estados Unidos, y avanzar hacia una mayor soberanía energética.

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MÉXICO IMPORTA 75% DEL GAS NATURAL QUE CONSUME

Sheinbaum señaló que el gas natural representa actualmente el principal punto de dependencia energética del país frente al exterior. De acuerdo con sus datos, 75% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos.

“¿En dónde tenemos hoy la mayor dependencia? En gas. 75% del gas natural que consumimos viene de Estados Unidos”, afirmó la presidenta.

La situación contrasta con lo ocurrido con otros combustibles. Sheinbaum explicó que las importaciones de gasolinas y diésel han disminuido en comparación con los niveles registrados en 2018, mientras que la dependencia del gas natural continúa siendo elevada.

Reducir esa importación representa uno de los principales retos de la política energética que plantea la actual administración.

El Gobierno busca atender este desafío mediante una combinación de nuevas fuentes de generación, mayor eficiencia y aprovechamiento de recursos disponibles dentro del país.

RENOVABLES, OTRA VÍA PARA REDUCIR EL USO DE GAS

Una de las alternativas planteadas consiste en incrementar la generación eléctrica a partir de energías renovables, principalmente solar, eólica y geotérmica.

La lógica de esta estrategia es sustituir parte del gas natural que actualmente se utiliza para producir electricidad mediante fuentes que no dependan de este combustible.

La presidenta también mencionó la posibilidad de recuperar el gas que actualmente se quema en la atmósfera, con el propósito de aprovechar un recurso que de otra manera se pierde.

A esto se suma la búsqueda de una mayor eficiencia energética. El objetivo es utilizar equipos capaces de ofrecer los mismos servicios con un menor consumo de energía.

Estas medidas forman parte de una estrategia que busca disminuir la necesidad de importar gas sin comprometer el suministro eléctrico requerido por los hogares y las actividades productivas.

AGUA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, CONDICIONES PARA COAHUILA

El eventual desarrollo de gas no convencional en Coahuila enfrenta una condición específica: el aprovechamiento del recurso energético no deberá afectar el acceso al agua para las personas ni para el campo.

Sheinbaum planteó que cualquier proyecto deberá demostrar que puede desarrollarse sin competir por el agua destinada al consumo humano y la producción agrícola.

La utilización de tecnologías de reciclaje del agua sería uno de los elementos considerados para reducir la presión sobre este recurso.

Por ahora, la presidenta dejó claro que no existe una decisión definitiva sobre el desarrollo de estos proyectos. El aprovechamiento del gas no convencional continúa en una etapa de revisión y estudio.

La definición forma parte de una discusión energética más amplia, en la que el Gobierno también considera la expansión de las fuentes renovables y la modernización de la infraestructura eléctrica.

CINCO EJES PARA LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Sheinbaum resumió la estrategia energética de su administración en cinco objetivos: soberanía energética, sustentabilidad, justicia social, garantizar energía para el desarrollo nacional y fortalecer a la CFE.

Dentro de este planteamiento también destacó acciones realizadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la construcción de la refinería Dos Bocas y las coquizadoras de Tula y Salina Cruz.

También mencionó el mantenimiento realizado a las refinerías como parte de las acciones dirigidas a reducir la dependencia de combustibles importados.

El gas natural, sin embargo, mantiene una posición distinta debido al alto volumen que México compra actualmente a Estados Unidos. Por ello, el Gobierno analiza distintas alternativas para disminuir esa dependencia, entre ellas el desarrollo de fuentes renovables y, bajo condiciones específicas, el posible aprovechamiento de gas no convencional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adjudica-cfe-38-proyectos-solares-y-eolicos-en-16-estados-red-electrica-de-mexico-llegara-a-cerca-de-115-mil-kilometros-HP23973361

DATOS CURIOSOS

· 75% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos, según las cifras citadas por Sheinbaum.

· El posible aprovechamiento de gas no convencional en Coahuila continúa en revisión.

· Cualquier proyecto deberá evitar competir por agua destinada al consumo humano o agrícola.

· El Gobierno plantea utilizar tecnologías que permitan reciclar agua durante los procesos relacionados con el gas.

· Entre las alternativas para reducir el consumo de gas se encuentran la energía solar, eólica y geotérmica.

· La política energética contempla cinco objetivos: soberanía energética, sustentabilidad, justicia social, desarrollo nacional y fortalecimiento de la CFE.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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