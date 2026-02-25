Difunden video de regidora de Rioverde celebrando con un stripper su cumpleaños en oficina municipal

En las imágenes se observa que el participante utiliza esposas de utilería y guía la mano de la regidora como parte de la dinámica del número. De acuerdo con versiones difundidas en línea, el hombre sería un comediante local. La grabación fue acompañada por un mensaje en el que se hacía referencia a la celebración.

El video, con duración de varios segundos, fue compartido inicialmente en plataformas digitales y posteriormente retomado por medios locales y nacionales.

En la grabación se puede observar a la funcionaria sentada en su escritorio mientras el animador realiza el espectáculo frente a ella dentro del espacio institucional. En la oficina también se aprecia la presencia de otras personas que presencian el festejo.

Un video difundido en redes sociales muestra a la regidora Rosa Huerta, integrante del cabildo de Rioverde , San Luis Potosí, durante una celebración de cumpleaños realizada en una oficina del ayuntamiento, acompañada por un hombre que ejecuta un baile tipo stripper.

USUARIOS DE REDES SOCIALES CUESTIONAN CELEBRACIÓN DE REGIDORA CON STRIPPER

Rosa Huerta forma parte de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el cabildo de Rioverde. Tras la viralización del video, usuarios en redes sociales abrieron un debate sobre el uso de instalaciones públicas para actividades personales y sobre si el festejo ocurrió en horario laboral.

En la publicación original, fechada el 20 de febrero, la regidora respondió a comentarios señalando que disfrutó el momento pese a las críticas que pudieran surgir. En el mensaje difundido expresó que se trató de una celebración de cumpleaños y que no le preocupaban las opiniones negativas.

“Muchas gracias y la verdad que hasta la cabeza me dolió de reirme y no van a faltar las críticas pero me vale puritititita M... me la pase súper amigo Rasiel Ochoa II y todo chusco me voy a comprar unas mayas de ese color carne para la celulitis”, escribió Huerta en sus redes sociales, de acuerdo con la información difundida por El Financiero.

Posteriormente, en otros comentarios publicados en plataformas digitales, reiteró que el hecho correspondía a un momento personal.

NO HAY POSTURA OFICIAL HASTA EL MOMENTO

Medios locales informaron que la funcionaria sostuvo que el festejo no estaba vinculado con el desempeño de sus funciones públicas y que recibió críticas tras la difusión del video.

Hasta la redacción de esta nota, no se ha confirmado públicamente la fecha exacta en que se realizó la celebración ni el horario en que ocurrió. Tampoco se ha informado si el evento formó parte de una actividad programada fuera de funciones oficiales o si se desarrolló durante la jornada laboral.

El Ayuntamiento de Rioverde, encabezado por Arnulfo Urbiola Román, no había emitido un comunicado oficial sobre el caso ni informado sobre la apertura de algún procedimiento administrativo.

De igual forma, no se reportó una postura pública del Partido Verde Ecologista de México respecto al video o la conducta de su representante en el cabildo.