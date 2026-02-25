Video exhibe a extranjero robando mercancia durante dentención de ‘El Mencho’, en Puerto Vallarta
Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, se reportaron cierres y saqueos en Jalisco; un video exhibe a hombres extranjeros llevándose mercancía
La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una serie de disturbios y actos de rapiña en diversos puntos de la entidad y estados colindantes. Fueron reportados saqueos masivos a establecimientos comerciales, donde incluso personas extranjeras fueron captadas sustrayendo mercancía.
En Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado, diversos comercios cerraron de manera preventiva, mientras otros continuaron operaciones sin personal en el interior, ante el temor de posibles hechos violentos derivados del contexto de seguridad.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, algunos establecimientos optaron por desalojar a sus trabajadores para evitar riesgos, dejando puertas cerradas o instalaciones abiertas sin atención al público.
VIDEO EN REDES SOCIALES EXHIBE A HOMBRE EXTRANJERO ROBANDO MERCANCÍA DE UN OXXO
En este contexto comenzó a circular un video en plataformas digitales en el que se observa a un hombre, presuntamente ciudadano canadiense según versiones difundidas en línea, ingresar a una tienda de conveniencia aparentemente sin empleados.
Las imágenes muestran al individuo recorrer uno de los pasillos de un OXXO, tomar un garrafón de agua y dirigirse hacia la salida sin realizar pago alguno. Durante la escena, un ciudadano mexicano le reclama por su acción.
El intercambio entre ambas personas es breve, pero evidencia un momento de tensión. El material fue compartido ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones y comentarios sobre lo ocurrido.
Adicionalmente, circuló otra grabación que documenta el ingreso de varios sujetos al comercio con fines de saqueo.
En el material se percibe a una persona confrontándolos verbalmente en idioma inglés; sin embargo, pese a las exhortaciones para que desistieran del robo, los sospechosos mantuvieron su conducta indiferente.
Fue hasta momentos después que algunos de ellos regresan al establecimiento y dejan las bolsas donde guardaron los productos dentro del establecimiento. Ante este hecho, la persona que graba les agradece.
El episodio ocurrió horas después de que se confirmara la muerte del líder criminal ‘El Mencho’, situación que derivó en cierres parciales y medidas preventivas en distintos puntos del estado.
Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre alguna denuncia relacionada con el hecho captado en video ni sobre la identidad del hombre que aparece en las imágenes.