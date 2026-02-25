Video exhibe a extranjero robando mercancia durante dentención de ‘El Mencho’, en Puerto Vallarta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    Video exhibe a extranjero robando mercancia durante dentención de ‘El Mencho’, en Puerto Vallarta
    Comercios de Puerto Vallarta cerraron de forma preventiva mientras en redes circuló un video de presunto saqueo en una tienda OXXO. VANGUARDIA | CAPTURA DE PANTALLA

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera, se reportaron cierres y saqueos en Jalisco; un video exhibe a hombres extranjeros llevándose mercancía

La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una serie de disturbios y actos de rapiña en diversos puntos de la entidad y estados colindantes. Fueron reportados saqueos masivos a establecimientos comerciales, donde incluso personas extranjeras fueron captadas sustrayendo mercancía.

En Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado, diversos comercios cerraron de manera preventiva, mientras otros continuaron operaciones sin personal en el interior, ante el temor de posibles hechos violentos derivados del contexto de seguridad.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, algunos establecimientos optaron por desalojar a sus trabajadores para evitar riesgos, dejando puertas cerradas o instalaciones abiertas sin atención al público.

TE PUEDE INTERESAR: Presuntos familiares reclaman el cuerpo de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’

VIDEO EN REDES SOCIALES EXHIBE A HOMBRE EXTRANJERO ROBANDO MERCANCÍA DE UN OXXO

En este contexto comenzó a circular un video en plataformas digitales en el que se observa a un hombre, presuntamente ciudadano canadiense según versiones difundidas en línea, ingresar a una tienda de conveniencia aparentemente sin empleados.

Las imágenes muestran al individuo recorrer uno de los pasillos de un OXXO, tomar un garrafón de agua y dirigirse hacia la salida sin realizar pago alguno. Durante la escena, un ciudadano mexicano le reclama por su acción.

El intercambio entre ambas personas es breve, pero evidencia un momento de tensión. El material fue compartido ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones y comentarios sobre lo ocurrido.

Adicionalmente, circuló otra grabación que documenta el ingreso de varios sujetos al comercio con fines de saqueo.

En el material se percibe a una persona confrontándolos verbalmente en idioma inglés; sin embargo, pese a las exhortaciones para que desistieran del robo, los sospechosos mantuvieron su conducta indiferente.

Fue hasta momentos después que algunos de ellos regresan al establecimiento y dejan las bolsas donde guardaron los productos dentro del establecimiento. Ante este hecho, la persona que graba les agradece.

El episodio ocurrió horas después de que se confirmara la muerte del líder criminal ‘El Mencho’, situación que derivó en cierres parciales y medidas preventivas en distintos puntos del estado.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre alguna denuncia relacionada con el hecho captado en video ni sobre la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Robos
Viral

Localizaciones


Puerto Vallarta

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

México: Imágenes de un país en guerra
El traslado inició en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y concluyó en Almoloya de Juárez bajo fuerte resguardo federal.

Bajo estricto blindaje, ingresan presuntos colaboradores de ‘El Mencho’ al penal del Altiplano
Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles

Autoridades investigan como suicidio la muerte de la hija de Martin Short en Los Ángeles
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
Si cada vez que ves tu credencial para votar piensas “yo no soy así”, no eres la única persona.

Si no me gusta cómo salgo en la foto de mi INE, ¿puedo pedir que me tomen otra?
La intérprete de ‘Amor a la Mexicana’ suma un nuevo galardón a su carrera con el reconocimiento otorgado por Billboard.

Premiará Billboard a Thalía como Ícono de las Mujeres en la Música
La federación portuguesa mantiene monitoreo sobre las condiciones de seguridad en México.

FMF confirma partido México vs Portugal en el Estadio Banorte pese a situación de seguridad