Video exhibe a extranjero robando mercancia durante dentención de ‘El Mencho’, en Puerto Vallarta

La confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una serie de disturbios y actos de rapiña en diversos puntos de la entidad y estados colindantes. Fueron reportados saqueos masivos a establecimientos comerciales, donde incluso personas extranjeras fueron captadas sustrayendo mercancía.

En Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado, diversos comercios cerraron de manera preventiva, mientras otros continuaron operaciones sin personal en el interior, ante el temor de posibles hechos violentos derivados del contexto de seguridad.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, algunos establecimientos optaron por desalojar a sus trabajadores para evitar riesgos, dejando puertas cerradas o instalaciones abiertas sin atención al público.

VIDEO EN REDES SOCIALES EXHIBE A HOMBRE EXTRANJERO ROBANDO MERCANCÍA DE UN OXXO

En este contexto comenzó a circular un video en plataformas digitales en el que se observa a un hombre, presuntamente ciudadano canadiense según versiones difundidas en línea, ingresar a una tienda de conveniencia aparentemente sin empleados.

Las imágenes muestran al individuo recorrer uno de los pasillos de un OXXO, tomar un garrafón de agua y dirigirse hacia la salida sin realizar pago alguno. Durante la escena, un ciudadano mexicano le reclama por su acción.

El intercambio entre ambas personas es breve, pero evidencia un momento de tensión. El material fue compartido ampliamente en redes sociales y generó diversas reacciones y comentarios sobre lo ocurrido.