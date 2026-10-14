Diputados aprueban Ley del ISR para combatir la evasión fiscal

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    Diputados aprueban Ley del ISR para combatir la evasión fiscal
    La reforma amplía los límites de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza: hasta 5 mdp anuales para personas físicas y 50 mdp para personas morales. CUARTOSCURO

La ley, avalada en lo general y en lo particular, contempla restricciones más estrictas a las deducciones fiscales que pueden aplicar las empresas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que forma parte del marco fiscal del Paquete Económico 2027.

El dictamen, que busca fortalecer el combate a la evasión fiscal para mejorar la recaudación, quedó avalado, en lo particular, por 322 votos a favor de por parte de Morena, PT y PVEM, así como 115 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

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Quedó aprobado sin modificaciones, y no se aceptó ninguna de las más de 200 reservas de la oposición, entre las que destacaron propuestas para otorgar beneficios fiscales a empresas que cumplan con sus obligaciones.

La reforma prevé restricciones más estrictas a las deducciones fiscales que pueden aplicar las empresas; se amplían los límites de ingresos para permanecer en el Régimen Simplificado de Confianza, incrementándose hasta 5 millones de pesos anuales para personas físicas y 50 millones de pesos para personas morales.

De igual forma se endurecen los mecanismos de recaudación en aplicaciones de servicio como Uber, DiDi, Rappi, Mercado Libre, entre otros.

Se establece una tasa fija de retención de 2.1% de ISR sobre los ingresos brutos de los conductores y repartidores; se fija una tasa de retención del 2.5% de ISR tanto para personas físicas como morales que obtienen ganancias mediante el e-commerce; se mantiene una retención fija del 4% de ISR en servicios de hospedaje como Airbnb y similares; así como una tasa de castigo para los repartidores, choferes o comercios que no proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la cual se aplicará directamente a la plataforma, con una retención punitiva del 20% de ISR y el 100% del IVA (16%).

Finalmente, la tasa de retención provisional del ISR que aplican los bancos sobre los intereses pagados a los ahorradores se reduce a 0.68% para 2027, en tanto que se aprueba un estímulo temporal con una tasa preferencial del 7.5% de ISR para los recursos que los mexicanos retornen del extranjero al país antes del 31 de diciembre de 2027.

Tras la aprobación en lo general y en lo particular, el documento fue turnado al Senado de la República para su análisis y votación.

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