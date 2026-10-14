$!Nuevo León dio contratos por 106 mdp a empresa ligada por EU al Cártel del Noreste

De acuerdo con una investigación de Latinus Investiga, los contratos fueron registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia y estuvieron destinados a obras en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, ubicado en el puerto fronterizo de Colombia, en el municipio de Anáhuac.

El gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García , otorgó tres contratos por un total de 106 millones de pesos a Construcciones y Edificaciones Garcelias (CEGESA) durante 2023. La empresa fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red vinculada con el Cártel del Noreste, organización criminal a la que las autoridades estadounidenses atribuyen el presunto financiamiento de campañas políticas en México.

Los acuerdos fueron firmados por Marco Antonio González, quien entonces era director general de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) y actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario en la administración de Samuel García.

¿QUÉ CONTRATOS RECIBIÓ CEGESA EN NUEVO LEÓN?

Los tres contratos otorgados a CEGESA en 2023 sumaron 106 millones de pesos y contemplaron distintas obras en las instalaciones del centro fronterizo de Colombia.

Uno de los acuerdos, por 25 millones de pesos, fue destinado al mejoramiento de la imagen y la fachada de entrada y salida del parador turístico ubicado dentro del Centro de Facilidades al Comercio Internacional.

El segundo contrato, por 70 millones de pesos, correspondió a la construcción de casetas y carriles de acceso en el mismo complejo. El tercero, por 11 millones de pesos, contempló la ejecución de obras complementarias.

Los registros citados por Latinus Investiga documentan los montos y el objeto de los contratos. Sin embargo, la información disponible no establece que esos recursos hayan sido utilizados para financiar campañas electorales ni demuestra que los funcionarios que participaron en los procedimientos conocieran los presuntos vínculos de la empresa con el grupo criminal.

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ FIRMÓ LOS ACUERDOS

Marco Antonio González fue el funcionario que firmó los contratos cuando estaba al frente de CODEFRONT, organismo relacionado con el desarrollo de la zona fronteriza de Nuevo León.

Antes de incorporarse al gobierno de Samuel García, González fue diputado local por Morena entre 2018 y 2021. Actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario del estado.

Su participación en los acuerdos lo vincula con los procedimientos mediante los cuales CEGESA obtuvo los contratos. No obstante, la información proporcionada no señala que las autoridades estadounidenses lo hayan acusado de participar en el presunto financiamiento de campañas políticas ni de tener vínculos con el Cártel del Noreste.