Diputados aprueban Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con recortes y más inversión social

Después de más de 21 horas de discusión intensa, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, un documento que marcará el rumbo económico del país el próximo año. Entre aplausos, gritos y desacuerdos, la madrugada del 6 de noviembre se alcanzó la votación final: 355 votos a favor y 132 en contra. Aunque hubo tensiones y desacuerdos, el resultado representa un paso clave para garantizar que los programas sociales, educativos y de infraestructura sigan adelante. La cifra final es impresionante: 10 billones 193 mil millones de pesos, un 5.9% más que en 2025.

Detrás de los números hay un mensaje claro: priorizar a la gente, especialmente a quienes más necesitan apoyo en temas como educación, ciencia y salud. TE PUEDE INTERESAR: Recortarán diputados más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial para 2026 RECORTES POLÉMICOS Y REASIGNACIONES HISTÓRICAS El nuevo presupuesto incluye recortes al Poder Judicial y al INE, lo que generó gran controversia. El Poder Judicial sufrirá una reducción de 15 mil 805 millones de pesos, mientras que el INE perderá mil millones y el Tribunal Electoral 260 millones. Sin embargo, ese dinero no se perderá: el Congreso decidió reasignarlo a sectores esenciales. Más de 10 mil millones se destinarán a educación pública, beneficiando a universidades y centros tecnológicos. Además, 2 mil 500 millones se invertirán en ciencia y tecnología, fomentando la innovación nacional. También habrá mil 985 millones para cultura, con recursos dirigidos al INAH, INBAL e IMCINE, y mil 500 millones para medio ambiente, especialmente para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estas medidas buscan proteger el patrimonio, la biodiversidad y el conocimiento, pilares de un desarrollo sostenible.