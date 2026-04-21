Diputados designan nuevos consejeros del INE por 9 años; conoce quiénes son

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México
/ 21 abril 2026
    Diputados designan nuevos consejeros del INE por 9 años; conoce quiénes son
    Sin embargo, el proceso generó polémica luego de que Movimiento Ciudadano denunciara que no fue notificado para participar en la votación. Foto: Rebeca Gallardo

La Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos consejeros del INE con mayoría calificada.

La Cámara de Diputados aprobó la designación de una nueva terna de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión marcada por tensiones políticas y reclamos de la oposición. Con 334 votos a favor y 127 en contra, Morena y sus aliados lograron la mayoría necesaria para avalar los nombramientos.

¿Quiénes son los nuevos consejeros del INE?

Tras el proceso legislativo, los perfiles seleccionados para integrarse al órgano electoral son:

- Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México

- Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla

- Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas

Estos nombramientos cubrirán vacantes dentro del Consejo General del INE y tendrán una duración de nueve años, consolidando así una nueva etapa en la integración del organismo electoral.

El proceso: mayoría calificada y respaldo oficial

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la propuesta fue enviada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que requería el respaldo de dos terceras partes de los diputados presentes para su aprobación.

El bloque oficialista, integrado por Morena, PT y PVEM, logró reunir los votos necesarios para concretar la designación sin recurrir a mecanismos alternativos como la insaculación, utilizada en procesos anteriores.

Argumentos a favor de la terna

Desde la bancada del PT, el legislador Pedro Vázquez defendió la legalidad del proceso y aseguró que los nuevos consejeros deberán actuar con responsabilidad institucional. Destacó que su papel será clave para garantizar la defensa del sistema democrático y la voluntad popular.

Críticas y oposición: señalamientos de opacidad

En contraste, partidos como PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al proceso. Legisladores de oposición señalaron falta de acuerdos, opacidad en la selección de perfiles y posibles vínculos que, a su juicio, comprometerían la independencia del INE.

Entre las críticas más contundentes, se advirtió que la integración del órgano electoral podría afectar la confianza en los procesos democráticos, especialmente en un contexto político polarizado.

MC acusa falta de notificación

Uno de los puntos más polémicos surgió desde Movimiento Ciudadano (MC). Su coordinadora, Ivonne Ortega, aseguró que su bancada no fue notificada ni convocada a la reunión de la Jucopo donde se definió la terna.

Este señalamiento quedó plasmado incluso en el documento oficial, donde Ortega rechazó firmar el acuerdo y dejó constancia de su inconformidad. La acusación refuerza la narrativa de exclusión denunciada por la oposición.

Un proceso que redefine el equilibrio del INE

Más allá de la votación, la designación de los nuevos consejeros del INE refleja las tensiones actuales en el sistema político mexicano. Mientras el bloque oficialista defiende la legalidad del proceso, la oposición insiste en que hubo falta de transparencia y diálogo.

La toma de protesta de los nuevos integrantes se realizará en los próximos días, marcando el inicio de su gestión en un momento clave para el país. El desempeño de esta nueva integración será determinante para la confianza ciudadana en las elecciones y en las instituciones democráticas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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