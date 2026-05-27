Disparan contra inmueble de edil de Michoacán en Angamacutiro

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    Disparan contra inmueble de edil de Michoacán en Angamacutiro
    Atentado en contra de Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca Vanguardia

A pesar de no haberse registrado afectados, se destacó que la fachada del inmueble fue baleada por dos posibles camionetas con hombres armados

El 27 de mayo se reportó que un grupo de hombres armados disparó en contra de un inmueble perteneciente al alcalde del municipio de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, en la región Bajío de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para procesar el atentado. El edil será citado a comparecer por el incidente y así determinar cuál pudo ser el motivo del ataque. Hasta el momento, no se tienen sospechosos.

Se destacó que posiblemente el ataque fue ejecutado por dos automóviles con personas armadas. El tiroteo afectó la fachada del inmueble. Al igual que el caso similar del ataque contra el gobernador Rocha Moya en Sinaloa, el inmueble estaba deshabitado y no se registraron afectados. Se destacó que el edil Pacheco Bribiesca cuenta con otro domicilio en la ciudad.

Medios de información han destacado que en la región Bajío de Michoacán las principales agrupaciones criminales son Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Caballeros Templarios, del cártel de Santa Rosa de Lima y del cártel de “Los Lolos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-michoacan-confirma-que-cjng-y-colombianos-asedian-a-comunidades-indigenas-de-la-meseta-purepecha-EN20963160

Desde la madrugada, cuando se cometió el ataque, personal de la fiscalía revisa los índices del atentado para hacer seguimiento de los sospechosos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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