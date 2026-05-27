Disparan contra inmueble de edil de Michoacán en Angamacutiro

El 27 de mayo se reportó que un grupo de hombres armados disparó en contra de un inmueble perteneciente al alcalde del municipio de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, en la región Bajío de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para procesar el atentado. El edil será citado a comparecer por el incidente y así determinar cuál pudo ser el motivo del ataque. Hasta el momento, no se tienen sospechosos.

Se destacó que posiblemente el ataque fue ejecutado por dos automóviles con personas armadas. El tiroteo afectó la fachada del inmueble. Al igual que el caso similar del ataque contra el gobernador Rocha Moya en Sinaloa, el inmueble estaba deshabitado y no se registraron afectados. Se destacó que el edil Pacheco Bribiesca cuenta con otro domicilio en la ciudad.

Medios de información han destacado que en la región Bajío de Michoacán las principales agrupaciones criminales son Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Caballeros Templarios, del cártel de Santa Rosa de Lima y del cártel de “Los Lolos”.