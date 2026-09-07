Disputa por control de cárcel de Jojutla deja 14 internos lesionados
Un enfrentamiento entre grupos de personas privadas de la libertad por el control de la cárcel distrital de Jojutla, Morelos, dejó 14 lesionados.
Una disputa entre grupos de personas privadas de la libertad (PPL) por el control de la cárcel distrital de Jojutla, en el sur de Morelos, dejó 14 internos lesionados, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El enfrentamiento ocurrió durante la mañana y provocó la movilización del personal de custodia penitenciaria, que activó los protocolos establecidos para controlar la situación y recuperar el orden al interior del centro.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz, la riña comenzó alrededor de las 10:25 horas y terminó aproximadamente 15 minutos después, a las 10:40 horas.
GRUPOS BUSCAN CONTROL DE LA CÁRCEL DE JOJUTLA
El coordinador del sistema penitenciario en Morelos, Josué Israel Molina Díaz, señaló a dos líderes de las personas privadas de la libertad como los principales responsables de promover acciones para intentar establecer un autogobierno dentro de la cárcel.
Según el funcionario, estos grupos alentaron a otros internos a participar en el enfrentamiento, en el que se arrojaron sillas y se intercambiaron golpes.
Molina Díaz indicó que el resto de la población penitenciaria permaneció tranquila para evitar involucrarse y no afectar su situación jurídica o penitenciaria.
SEIS INTERNOS FUERON TRASLADADOS A HOSPITALES
La SSPC informó que 14 personas resultaron lesionadas durante la pelea. Algunas presentaron golpes contusos y heridas abiertas en la cabeza, mientras que otras sufrieron lesiones provocadas presuntamente con armas blancas.
Seis internos fueron trasladados a distintos hospitales debido a la gravedad de sus heridas. El resto recibió atención médica dentro de las instalaciones de la cárcel distrital.
Paramédicos del centro penitenciario atendieron a los internos con lesiones múltiples y reportaron que varios se encontraban estables.
Sin embargo, trascendió que tres de los internos trasladados a hospitales presentaban una condición delicada debido a heridas causadas con arma blanca.
AUTORIDADES RETOMAN EL CONTROL DEL PENAL
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el incidente fue controlado oportunamente por el personal penitenciario, conforme a los protocolos de contención establecidos para este tipo de situaciones.
Las fuerzas de custodia intervinieron para contener a los grupos involucrados y restablecer el control de las áreas afectadas.
Hasta el momento, las autoridades mantienen vigilancia en la cárcel distrital de Jojutla para evitar nuevos enfrentamientos y preservar la seguridad del resto de la población penitenciaria.