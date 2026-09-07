Disputa por control de cárcel de Jojutla deja 14 internos lesionados

Una disputa entre grupos de personas privadas de la libertad (PPL) por el control de la cárcel distrital de Jojutla, en el sur de Morelos, dejó 14 internos lesionados, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El enfrentamiento ocurrió durante la mañana y provocó la movilización del personal de custodia penitenciaria, que activó los protocolos establecidos para controlar la situación y recuperar el orden al interior del centro.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz, la riña comenzó alrededor de las 10:25 horas y terminó aproximadamente 15 minutos después, a las 10:40 horas.

GRUPOS BUSCAN CONTROL DE LA CÁRCEL DE JOJUTLA

El coordinador del sistema penitenciario en Morelos, Josué Israel Molina Díaz, señaló a dos líderes de las personas privadas de la libertad como los principales responsables de promover acciones para intentar establecer un autogobierno dentro de la cárcel.

Según el funcionario, estos grupos alentaron a otros internos a participar en el enfrentamiento, en el que se arrojaron sillas y se intercambiaron golpes.

Molina Díaz indicó que el resto de la población penitenciaria permaneció tranquila para evitar involucrarse y no afectar su situación jurídica o penitenciaria.