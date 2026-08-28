Reciben seis años de cárcel tras detención por acopio de armas en Sierra Mojada, Coahuila

La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, luego de que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) presentó ante el juez de Control los datos de prueba que acreditaron penalmente la participación de ambos. Además de la pena de prisión, deberán cubrir una multa de 18 mil 131 pesos.

A casi dos años de que fueron detenidos tras un enfrentamiento con policías estatales en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila , Cristian “N” y Edgar “N” recibieron este jueves una sentencia de seis años de prisión por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso se remonta a diciembre de 2024. De acuerdo con la investigación federal, elementos de la Policía de Acción y Reacción y de la Policía Civil de Coahuila realizaban labores de vigilancia cuando se registró un enfrentamiento con civiles armados a la altura del ejido Alicante, en el camino hacia Hércules. Tras la intervención fueron detenidos Cristian “N” y Edgar “N”.

La revisión permitió asegurar un arsenal integrado por 12 armas de fuego, además de 3 mil 854 cartuchos y 95 cargadores, todos relacionados con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Los dos hombres fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe. Ambos habían sido vinculados a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada.

La FGR estableció en aquella etapa un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Con la nueva resolución, el proceso concluyó con una condena de seis años para cada uno.