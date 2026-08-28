Grecia Quiroz advierte que podrían fabricarle cualquier delito para llevarla a la cárcel: ‘Me quieren quitar del camino’

CDMX.- Después de que la Fiscalía de Michoacán diera a conocer que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, tendrá que entregar los equipos celulares de Carlos Manzo para continuar con las investigaciones, la presidenta municipal escribió un mensaje en sus redes sociales en donde dice que “no les sorprenda que mañana intenten fabricar cualquier acusación para tratar de llevarme a la cárcel”. “Y tampoco les sorprenda que quienes hoy señalan, atacan o denuncian, mañana aparezcan premiados con una candidatura, un cargo o algún favor político”, mencionó.

Además, escribió que, como los números no les salen y las encuestas empiezan a reflejar lo que muchos no quieren aceptar, han comenzado a utilizar todo lo que tienen a su alcance como auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas de ley, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos. “Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha. Se equivocaron”, escribió.En su mensaje, recordó que Carlos encendió una esperanza para los ciudadanos de Uruapan y que mientras ella tenga voz, fuerza y vida, jamás permitirá que la lucha y su causa sean enterradas.

“ESTA LUCHA NUNCA HA SIDO DE UNA SOLA PERSONA” “Porque todavía no entienden algo: esta lucha nunca ha sido de una sola persona. Y si algún día me pasa algo, si pretenden silenciarme o quitarme del camino, esta bandera no se va a caer. La va a levantar el pueblo”. Mencionó que, aunque por años quisieron acostumbrar al pueblo al miedo, al silencio y a la injusticia, esto se acabó porque ese pueblo ya despertó. “Y un pueblo que despierta, que pierde el miedo y que decide sanar sus heridas, ya no vuelve a agachar la cabeza”.

Al finalizar el mensaje pidió que, si le llegara a pasar algo, que su pueblo, su gente, no abandonara la lucha y que “no se rajaran”.