Documentos exhiben movimientos millonarios de NL al despacho de Samuel García
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Estados de cuenta revelan transferencias millonarias de proveedores de NL al despacho de Samuel García bajo investigación de la FGR
El Gobernador de Samuel García negó que su despacho particular reciba recursos del Gobierno estatal o de empresas proveedoras; sin embargo, estados de cuenta bancarios obtenidos por REFORMA muestran triangulaciones millonarias hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del Mandatario y de su padre, desde donde se paga su promoción para buscar la Presidencia.
La documentación indica que, entre 2021 y 2023, proveedores del Estado transfirieron recursos a cuentas del despacho jurídico pocas horas después de recibir pagos de la Tesorería estatal.
Las operaciones forman parte de una investigación de la FGR.
Uno de los casos ocurrió el 19 de noviembre de 2021, cuando la Tesorería depositó 22.2 millones de pesos a Suministro MYR, proveedora de alimentos para penales y corporaciones policiacas. Casi de inmediato, MYR transfirió recursos a la cuenta de su empresa hermana, Proveedora de Productos Mexicanos Jace, que dos horas después envió 8.5 millones de pesos al despacho de García.
En diciembre de 2022, el Estado pagó a las 13:42 horas un total de 33.8 millones de pesos a MYR. Posteriormente, la empresa transfirió 10 millones de pesos a Jace, que a su vez los envió a Firma Jurídica y Fiscal Abogados a las 16:52 horas.
Otra operación, registrada en junio de 2023, concluyó con un depósito de 8 millones de pesos, tras un movimiento inicial de 35.3 millones.
REFORMA publicó que el despacho legal habría destinado 81.6 millones de pesos a campañas de Samuel García y su esposa en Google y YouTube, mediante Nauka Comunicación Estratégica, empresa proveedora del Estado.