Documentos exhiben movimientos millonarios de NL al despacho de Samuel García

El Gobernador de Samuel García negó que su despacho particular reciba recursos del Gobierno estatal o de empresas proveedoras; sin embargo, estados de cuenta bancarios obtenidos por REFORMA muestran triangulaciones millonarias hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del Mandatario y de su padre, desde donde se paga su promoción para buscar la Presidencia.

La documentación indica que, entre 2021 y 2023, proveedores del Estado transfirieron recursos a cuentas del despacho jurídico pocas horas después de recibir pagos de la Tesorería estatal.

Las operaciones forman parte de una investigación de la FGR.