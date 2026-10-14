Dos nuevas herramientas de IA podrían ayudar a encontrar a personas desaparecidas en México

“Su hijo Diego fue secuestrado en el estado de México en 2015, cuando tenía 16 años. No se sabe quién lo hizo, por qué o si está vivo”, describe la agencia francesa.

Verónica Rosas quien busca a su hijo que está desaparecido en México desde hace más de una década, es uno del los miles de los más de 134 mil personas no localizadas en el país, expica la Agencia de Noticias AFP.

“Ya son 11 años que no sé dónde está Diego, no hay una línea (de investigación) que nos lleve a saber qué pasó con mi hijo”, expresó a AFP Rosas.

El caso de esta madre motivó la creación de dos proyectos que usan inteligencia artificial.

De acuerdo con la la agencia de noticias francesa, “ambos dependen del financiamiento de universidades mexicanas, e investigadores esperan que en próximos años se conviertan en herramientas gratuitas al alcance de estas familias”.

REGRESA

“Regresa”, desarrollada por la UNAM, realiza una combinación de técnicas antropométricas con el propósito de crear una imagen estimada de cómo evoluciona con el paso del tiempo el rostro de menores de edad que están desaparecidos

Si bien, algunas fiscalías ya hace uso de programas de software de progresión de edad, estos se nutren de bases fotográficas que “no reflejan los rasgos característicos de la población mexicana”, precisa AFP.

A diferencia de esos softwares, “Regresa” desarrolló su propio banco de imágenes a partir de cientos de fotos” así como de los datos de 75 “voluntarios mexicanos” con el objetivo de poder obtener los retratos que muestren los rasgos de las menores desaparecidos más precisos.

La antropóloga Ana Juárez, quien es una de las autoras del proyecto, pormenorizó a AFP que “muchos softwares solo trabajan con el contorno del rostro o texturas o agregan filtros que simulan arrugas. Nosotros buscamos hacer un desarrollo científico que muestre cómo va creciendo (una persona) en términos craneofaciales”.

“CARTOGRAFÍA DE LA DESAPARICIÓN”

Tomando todos los datos posibles, el antropólogo Emiliano Zolla trabaja en lo que denomina “Cartografía de la desaparición”, que es otra herramienta de IA que fue creado por la Universidad Iberoamericana.

Esta herramienta se alimenta de la Género, edad y las circunstancias de la persona desaparecida, siendo a través de los detalles de esos “relatos” que terminan siendo “un elemento valioso que se puede procesar con inteligencia artificial”, explica Zolla a AFP.

La información obtenida por esta herramienta tecnológica “se traduce como un mapa interactivo que mostrará patrones”, indica AFP.

El antropólogo tiene la esperanza de las madres consulten esta nueva herramienta, misma que aún continúa en desarrollo, como un punto de inicio para que comiencen a llevar acabo sus búsquedas “en las zonas con más desapariciones indicadas por el mapa”, concluye AFP.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.