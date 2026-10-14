Dos nuevas herramientas de IA podrían ayudar a encontrar a personas desaparecidas en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dos nuevas herramientas de IA podrían ayudar a encontrar a personas desaparecidas en México
    Madres buscadoras provenientes de distintos colectivos del país participaron en un encuentro con integrantes de la Comisión Sexta Zapatista y bases de apoyo del EZLN, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

“Regresa”, desarrollada por la UNAM, realiza una combinación de técnicas antropométricas con el propósito de crear una imagen estimada de cómo evoluciona con el paso del tiempo el rostro de menores de edad que están desaparecidos

Verónica Rosas quien busca a su hijo que está desaparecido en México desde hace más de una década, es uno del los miles de los más de 134 mil personas no localizadas en el país, expica la Agencia de Noticias AFP.

“Su hijo Diego fue secuestrado en el estado de México en 2015, cuando tenía 16 años. No se sabe quién lo hizo, por qué o si está vivo”, describe la agencia francesa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/episcopado-entrega-al-papa-leon-xiv-un-libro-con-fotos-de-132-mil-desaparecidos-en-mexico-pide-justicia-CC24047162

“Ya son 11 años que no sé dónde está Diego, no hay una línea (de investigación) que nos lleve a saber qué pasó con mi hijo”, expresó a AFP Rosas.

El caso de esta madre motivó la creación de dos proyectos que usan inteligencia artificial.

De acuerdo con la la agencia de noticias francesa, “ambos dependen del financiamiento de universidades mexicanas, e investigadores esperan que en próximos años se conviertan en herramientas gratuitas al alcance de estas familias”.

REGRESA

Regresa”, desarrollada por la UNAM, realiza una combinación de técnicas antropométricas con el propósito de crear una imagen estimada de cómo evoluciona con el paso del tiempo el rostro de menores de edad que están desaparecidos

Si bien, algunas fiscalías ya hace uso de programas de software de progresión de edad, estos se nutren de bases fotográficas que “no reflejan los rasgos característicos de la población mexicana”, precisa AFP.

A diferencia de esos softwares, “Regresa” desarrolló su propio banco de imágenes a partir de cientos de fotos” así como de los datos de 75 “voluntarios mexicanos” con el objetivo de poder obtener los retratos que muestren los rasgos de las menores desaparecidos más precisos.

La antropóloga Ana Juárez, quien es una de las autoras del proyecto, pormenorizó a AFP que “muchos softwares solo trabajan con el contorno del rostro o texturas o agregan filtros que simulan arrugas. Nosotros buscamos hacer un desarrollo científico que muestre cómo va creciendo (una persona) en términos craneofaciales”.

“CARTOGRAFÍA DE LA DESAPARICIÓN”

Tomando todos los datos posibles, el antropólogo Emiliano Zolla trabaja en lo que denomina “Cartografía de la desaparición”, que es otra herramienta de IA que fue creado por la Universidad Iberoamericana.

Esta herramienta se alimenta de la Género, edad y las circunstancias de la persona desaparecida, siendo a través de los detalles de esos “relatos” que terminan siendo “un elemento valioso que se puede procesar con inteligencia artificial”, explica Zolla a AFP.

La información obtenida por esta herramienta tecnológica “se traduce como un mapa interactivo que mostrará patrones”, indica AFP.

El antropólogo tiene la esperanza de las madres consulten esta nueva herramienta, misma que aún continúa en desarrollo, como un punto de inicio para que comiencen a llevar acabo sus búsquedas “en las zonas con más desapariciones indicadas por el mapa”, concluye AFP.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Ia

Localizaciones


México

Organizaciones


UNAM

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Nostalgia por no poder hacer nada

Nostalgia por no poder hacer nada
Accelerated, nuevo semental de la Cuadra San Dibanh, tiene una genealogía destacada y desciende de ejemplares que acumulan premios superiores a 67 millones de dólares.

Empresario de NL señalado en EU por vínculos con el narco compra caballo Cuarto de Milla por casi un millón de dólares
true

Presidenta, ¿y de quién es culpa la mala distribución de medicinas?
Un presunto integrante del CJNG reveló a la televisión italiana haber incinerado a 250 personas en Teuchitlán, contradiciendo los peritajes de la FGR mientras colabora en secreto con colectivos de búsqueda.

‘Yo quemé personalmente a 250 personas’... sicario del CJNG confiesa 500 asesinatos en el Rancho Izaguirre; colabora en secreto con las Madres Buscadoras
AHMSA y MINOSA continúan sin concretar su venta, luego de que ninguno de los postores precalificados depositara la garantía de seriedad.

AHMSA confirma que ningún postor depositó garantía de 56.3 millones de dólares
El ciclón tropical Trudy podría escalar a huracán categoría 4 frente al Pacífico mexicano. Revisa el pronóstico y los estados en alerta.

¡Alerta por huracán Trudy!... podría alcanzar categoría 4 e impactar a México
La declaratoria busca preservar las tradiciones ecuestres y ganaderas que forman parte de la identidad de Coahuila.

Declara Congreso de Coahuila al rodeo como patrimonio cultural intangible del estado
La agente del juvenil de Xolos descartó anuncios por su mayoría de edad y explicó por qué el mercado de verano es la mejor opción para dar el salto al viejo continente.

‘No necesita presión’... Agente de Gilberto Mora destapa cuándo se iría a Europa