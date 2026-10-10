Episcopado entrega al Papa León XIV un libro con fotos de 132 mil desaparecidos en México; pide justicia

”Presentamos estos rostros, estos nombres de más de 132 mil personas desaparecidas en el país, con un profundo respeto por su dolor, con el compromiso sincero e irrenunciable de no apartar la mirada y con la convicción de organizar la esperanza desde la justicia, la corresponsabilidad y la verdad, hasta ser capaces de imaginar y construir de la mano territorios en donde cada vida sea posible y cada sueño alcanzable”, explica el documento.

Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), entregó al papa León XIV el libro “Un nombre, mil voces”, con las fotografías de 132 mil desaparecidos en el país.

El libro consta de 208 páginas y fue elaborado en coordinación con algunos colectivos de madres y padres que buscan a sus familiares no localizados.

”Los rostros, los nombres que recoge de personas desaparecidas son parte de un pasado empecinado en permanecer en un presente que parece alargarse sin fin. Un presente que hace imposible imaginar un futuro habitable y compartido”, refiere el texto.

El 27 de agosto pasado el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, solicitó a todas las parroquias instalar buzones de paz, con el propósito de que quien conozca alguna información que facilite localizar a una persona desaparecida la comparta de manera anónima y segura.

”Esta experiencia se ha llevado a cabo desde hace tiempo en algunas parroquias de nuestra arquidiócesis y en otras diócesis del país, y ha dado frutos concretos al permitir obtener información —que difícilmente habría llegado por otros medios— que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas”, refirió en un comunicado.

En la página electrónica de la arquidiócesis se detalla que las parroquias ofrecen el espacio y resguardan físicamente el buzón, “pero no abre, consulta ni procesa la información depositada”.

Explicó que “los párrocos, vicarios, trabajadores, voluntarios u otras personas de la comunidad parroquial no deberán abrir el buzón ni retirar o consultar su contenido”.

Asimismo, el decano designará a una persona responsable, que será la única autorizada para abrir los buzones y enviará periódicamente el contenido a la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis.

“La información que pudiera contribuir a la búsqueda de una persona desaparecida será revisada y canalizada por las vías establecidas para este fin. Importante: ni las parroquias ni la persona responsable del decanato deberán realizar investigaciones por cuenta propia, verificar la información recibida o ponerse en contacto con las personas mencionadas en ella”, mencionó.

Señaló que “en nuestro país, miles de familias viven el profundo dolor de no saber dónde se encuentra uno o varios de sus seres queridos. Madres, padres, hijos y hermanos han emprendido una búsqueda que, en muchos casos, se prolonga durante años”.

De acuerdo con Red Lupa, conformada por mujeres que lideran colectivos de familiares de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos, periodistas e investigadoras, al 16 de mayo de 2026, el número de personas desaparecidas registradas alcanzó 134 mil 257 casos en el país.