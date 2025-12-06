Durante abastecimiento de gas, fuga causa explosión e incendio en la Ciudad de México

El incidente provocó lesiones en dos personas, al igual que daños en dos inmuebles de la alcaldía Gustavo A. Madero

El 6 de diciembre se reportó una explosión que causó daños en dos estructuras, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Según los testigos del incidente, el incidente ocurrió mientras una pipa abastecía de gas al contenedor estacionario del edificio; supuestamente, se reportó una fuga, lo cual progresó a una explosión e incendio.

El incidente ocurrió en la dirección del número 717 de la calle Pisco, en la colonia Lindavista. Se reportaron dos lesionados; la explosión provocó daños en las viviendas anexas, especialmente en las fachadas.

Hasta el momento, no se han reportado fallecidos o más lesionados de gravedad.

Tras el incidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil acudieron al sitio de los hechos.

Se informó que tras el incidente, los operadores de la pipa dejaron el sitio.

Temas


Bomberos
Gas Lp
incendios

Localizaciones


CDMX
México

Organizaciones


SSC
Protección Civil

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

