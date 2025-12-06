Durante abastecimiento de gas, fuga causa explosión e incendio en la Ciudad de México
El incidente provocó lesiones en dos personas, al igual que daños en dos inmuebles de la alcaldía Gustavo A. Madero
El 6 de diciembre se reportó una explosión que causó daños en dos estructuras, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.
Según los testigos del incidente, el incidente ocurrió mientras una pipa abastecía de gas al contenedor estacionario del edificio; supuestamente, se reportó una fuga, lo cual progresó a una explosión e incendio.
El incidente ocurrió en la dirección del número 717 de la calle Pisco, en la colonia Lindavista. Se reportaron dos lesionados; la explosión provocó daños en las viviendas anexas, especialmente en las fachadas.
Hasta el momento, no se han reportado fallecidos o más lesionados de gravedad.
Tras el incidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil acudieron al sitio de los hechos.
Se informó que tras el incidente, los operadores de la pipa dejaron el sitio.