Empresa de Ramos Arizpe niega acceso a corporaciones, a pesar de reporte de incendio en su interior

El cuerpo de Bomberos, autoridades municipales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron retirados de la empresa Leon Plastics, en Ramos Arizpe, luego de acudir a un reporte de incendio que finalmente no les permitió ser atendido dentro de las instalaciones.

Minutos antes de las 7:00 horas de este miércoles, el sistema de emergencias 911 recibió el aviso de un incendio al interior de la planta ubicada en el Parque Industrial Ramos Arizpe, sobre la calle Francisco Alanís. Al llegar, los bomberos ingresaron únicamente hasta el patio, donde se les negó el acceso a las áreas internas. El personal municipal y de la Fiscalía también arribó, pero se les mantuvo fuera de la cerca perimetral. Trabajadores que entraban y salían del turno se encontraban reunidos en el patio, tras ser informados de que el fuego se había originado en el área de Recursos Humanos. No obstante, también se mencionó que dentro de la empresa permanecía personal laborando.