Empresa de Ramos Arizpe niega acceso a corporaciones, a pesar de reporte de incendio en su interior

Coahuila
/ 3 diciembre 2025
    Empresa de Ramos Arizpe niega acceso a corporaciones, a pesar de reporte de incendio en su interior
    Bomberos y autoridades quedaron fuera de Leon Plastics, pese a haber sido movilizados por un reporte de incendio al interior de la planta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Bomberos, personal municipal y agentes de la Fiscalía fueron movilizados por un reporte de incendio en Leon Plastics, pero la empresa les negó el acceso pese a la alerta hecha al 911

El cuerpo de Bomberos, autoridades municipales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron retirados de la empresa Leon Plastics, en Ramos Arizpe, luego de acudir a un reporte de incendio que finalmente no les permitió ser atendido dentro de las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Navidalia 2025 tendrá un programa familiar con música y espectáculos navideños

$!Los cuerpos de auxilio ingresaron solo hasta el patio de la empresa, donde se les impidió continuar la inspección por decisión del personal interno.
Los cuerpos de auxilio ingresaron solo hasta el patio de la empresa, donde se les impidió continuar la inspección por decisión del personal interno. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Minutos antes de las 7:00 horas de este miércoles, el sistema de emergencias 911 recibió el aviso de un incendio al interior de la planta ubicada en el Parque Industrial Ramos Arizpe, sobre la calle Francisco Alanís. Al llegar, los bomberos ingresaron únicamente hasta el patio, donde se les negó el acceso a las áreas internas. El personal municipal y de la Fiscalía también arribó, pero se les mantuvo fuera de la cerca perimetral.

Trabajadores que entraban y salían del turno se encontraban reunidos en el patio, tras ser informados de que el fuego se había originado en el área de Recursos Humanos. No obstante, también se mencionó que dentro de la empresa permanecía personal laborando.

$!La brigada interna de Leon Plastics controló el incidente, presuntamente causado por un cortocircuito, sin permitir la intervención de las corporaciones oficiales.
La brigada interna de Leon Plastics controló el incidente, presuntamente causado por un cortocircuito, sin permitir la intervención de las corporaciones oficiales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Extraoficialmente se presume que el incendio fue provocado por un cortocircuito. La brigada interna aplicó el protocolo de emergencias y logró controlar la situación antes de que las autoridades pudieran intervenir.

Posteriormente, una persona enviada por la empresa notificó que no se permitiría el ingreso de ninguna corporación, lo que generó molestia entre los cuerpos de auxilio debido a la falta de seriedad con la que se manejó el reporte, pese a haberse solicitado apoyo a través del 911.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
true

POLITICÓN: Así operó Roberto Sandoval el acaparamiento y venta de certificados de agua en Coahuila
AMLO: Un pretexto rumbo al 2027

AMLO: Un pretexto rumbo al 2027
true

Seguridad Pública Coahuila: Modelo punitivo y preventivo
true

Dice la Presidenta que la economía va ‘muy bien’... pero las cifras oficiales tienen otros datos
true

Los socios mexicanos de Nicolás Maduro