Ejecutan a joven en zona comercial de San Pedro, NL

SAN PEDRO, NL.- Un hombre de 26 años fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en una zona comercial de la colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, frente a la mirada de decenas de personas. El ataque ocurrió poco antes de las 13:00 horas en el cruce de la avenida del Roble y el bulevar Botánico, dentro del sector conocido como Arboleda, un área que concentra restaurantes, comercios y espacios habitacionales.

De acuerdo con los primeros reportes, múltiples detonaciones de arma de fuego irrumpieron la tranquilidad del sitio, lo que provocó alarma entre quienes se encontraban en la plaza comercial. Tras el reporte recibido a través del sistema C4, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil se movilizaron al lugar y procedieron a acordonar el área. En el sitio, las autoridades localizaron una camioneta tipo Jeep en color blanco, cuyo conductor presentaba varias heridas de bala. Paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Salen detalles de ejecución en #Arboleda:



Segundos antes de ser ejecutado, la víctima fue infraccionado por Tránsito de @SanPedroNL. La agresión fue frente a la patrulla y aunque andaba en blindada tenía vidrio abajo y le dispararon a corta distancia. https://t.co/riZmMKZGMG https://t.co/AwOdPJxxBJ pic.twitter.com/AaasqFHAVi — Angel Charles (@angelcharlsmty) April 14, 2026

La víctima fue identificada de manera preliminar como Juan Carlos García Núñez, de 26 años, quien tenía su domicilio en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey. Versiones recabadas en el lugar señalan que el joven presuntamente trabajaba en una vivienda cercana al sitio del ataque, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente. Otras líneas apuntan a que se desempeñaba como chofer.

Asimismo, trascendió que minutos antes de la agresión, el vehículo en el que viajaba había sido infraccionado por un elemento de Policía Vial. El hombre recibió al menos cinco impactos de bala, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía de San Pedro. La zona permaneció resguardada por corporaciones policiacas, mientras agentes ministeriales y peritos realizaron el levantamiento de evidencias para esclarecer el móvil del crimen. Con información de Milenio

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