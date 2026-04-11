Caen tres generadores de violencia, entre ellos una mujer, en Juárez, NL

Dos hombres y una mujer que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en posesión de droga en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

Labores de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil con agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permitieron la captura de los presuntos en la colonia Los Huertos.

En el mencionado sector se desplegó un operativo ante la presunta presencia de los sospechosos a bordo de un vehículo Nissan Versa.

La búsqueda se realizó sobre la carretera a San Mateo y avenida Eloy Cavazos, donde se reportó la presencia de una unidad con las características mencionadas, la cual se desplazaba a exceso de velocidad.

Los oficiales solicitaron a los ocupantes de la unidad detener la marcha y, tras abordarlos, se identificaron como Juan “N”, de 33; Leonel “N”, de 23; y Esmeralda “N”, de 20 años.

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A los presuntos les decomisaron 75 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, cinco dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, dinero en efectivo, instrumentos de pesaje y dispositivos móviles. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.