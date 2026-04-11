Caen tres generadores de violencia, entre ellos una mujer, en Juárez, NL

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/ 11 abril 2026
    Caen tres generadores de violencia, entre ellos una mujer, en Juárez, NL
    Detienen a tres personas por posesión de drogas en Juárez, Nuevo León Foto: cortesía
    Caen tres generadores de violencia, entre ellos una mujer, en Juárez, NL

La detención de los presuntos se registró en la colonia Los Huertos cuando se desplazaban en un vehículo Nissan Versa

Dos hombres y una mujer que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en posesión de droga en el ayuntamiento de Juárez, Nuevo León.

Labores de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil con agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) permitieron la captura de los presuntos en la colonia Los Huertos.

En el mencionado sector se desplegó un operativo ante la presunta presencia de los sospechosos a bordo de un vehículo Nissan Versa.

La búsqueda se realizó sobre la carretera a San Mateo y avenida Eloy Cavazos, donde se reportó la presencia de una unidad con las características mencionadas, la cual se desplazaba a exceso de velocidad.

Los oficiales solicitaron a los ocupantes de la unidad detener la marcha y, tras abordarlos, se identificaron como Juan “N”, de 33; Leonel “N”, de 23; y Esmeralda “N”, de 20 años.

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A los presuntos les decomisaron 75 envoltorios de hierba verde y seca con las características de la marihuana, cinco dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, dinero en efectivo, instrumentos de pesaje y dispositivos móviles. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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