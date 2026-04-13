Tráiler sin frenos choca 4 vehículos y deja un fallecido en la Carretera Mty-Saltillo, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un tráiler que transportaba garbanzo aparentemente se quedó sin frenos y se impactó contra varios vehículos dejando una persona sin vida y cuatro heridos, en la Carretera a Saltillo, en Nuevo León. Los hechos fueron reportados este lunes a las 12:30 horas en Hacienda los Arredondo y Sierra de Taray, en la colonia Lomas de Santa Catarina.

La unidad pesada que circulaba a la altura de la Universidad Tecnológica colisionó en contra de cuatro vehículos, uno de ellos un camión de 3.5 toneladas, cuyo chofer perdió la vida. En los sucesos un tanque de gas de 200 litros que traía el camión de 3.5 toneladas salió proyectado lo que ocasionó una fuga. El tráiler solo detuvo su marcha tras impactarse contra una barda y un árbol para posteriormente quedar volcado.

Debido a lo aparatoso del accidente, la vialidad de la Carretera a Saltillo se vio trastocada. Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Santa Catarina, Bomberos Nuevo León, Cruz Roja y Movilidad municipal.

Publicidad