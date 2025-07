Ejecutan a tres mujeres, una de ellas menor de edad, en calles de Morelos

La tarde del domingo se tiñó de violencia en el municipio de Cuautla, Morelos. En la comunidad de Tetelcingo, un ataque armado en plena zona comercial dejó como saldo la muerte de tres mujeres, entre ellas una menor de edad.

Todo ocurrió en la plaza 12 de Octubre, un centro frecuentado por familias y visitantes locales. Según fuentes policiales, un grupo de hombres armados irrumpió en el área de marisquerías y disparó directamente contra las víctimas. Los agresores huyeron del lugar, dejando tras de sí cuerpos tendidos y casquillos de arma de fuego.

Minutos después, paramédicos arribaron al sitio, pero confirmaron que ninguna de las tres mujeres presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Morelos acordonaron la zona para permitir el inicio de las diligencias ministeriales. La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género y abrió una carpeta de investigación. En el lugar se localizaron casquillos calibre 9 milímetros.

Hasta el momento no hay personas detenidas y las autoridades no han confirmado cuál habría sido el móvil del ataque. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la Fiscalía Regional Oriente.

Con este hecho, la violencia contra mujeres en Morelos alcanza un nuevo punto crítico. De acuerdo con colectivos feministas, los feminicidios en el estado suman ya 50 en lo que va del año. “La violencia sigue aumentando, sobre todo la violencia contra las mujeres, y no está siendo atendida de forma integral”, declaró Andrea Acevedo García, vocera de la colectiva Divulgadoras.

Acevedo subrayó que si bien ha habido avances en algunas investigaciones, no existe aún una estrategia que frene de fondo la violencia estructural. “Revisamos casos directamente con la Fiscalía, hay compromiso, pero no basta. La solución no es solo judicial, se requiere también prevención, educación, recursos y voluntad política”, agregó.

El contexto estatal es alarmante. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos encabeza la tasa nacional de feminicidios y se posiciona en tercer lugar en número absoluto de casos entre enero y abril de 2025. Municipios como Cuernavaca, Jiutepec y Ayala figuran entre los más afectados.