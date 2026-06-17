¿El CJNG porta lanzacohetes y explosivos provenientes de Rusia?

En un reporte, comunicado el 17 de junio, se destacó que Estados Unidos no es la única fuente de armamentos para el cártel en México, sino que las vías de tráfico cruzan los continentes.

Medios de información han divulgado que en un documento del Centro para el Estudio de la Democracia con sede en Bulgaria se mostró que el 60% de las armas incautadas del crimen organizado en México fueron fabricadas desde Rusia. Ese porcentaje se marcó en el lapso del 2022 al 2024.

La principal agrupación, con dicho armamento ruso, ha sido el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La confirmación del arsenal y su origen fue expuesta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, fundador del cártel. El documento fue expuesto ante la Casa Blanca por Martín Vladimirov, funcionario en el Centro para el Estudio de la Democracia.

En operativos posteriores a la muerte de El Mencho, elementos de seguridad han incautado lanzacohetes RPG, explosivos, minas terrestres y un aproximado de 400 drones.