¿El CJNG porta lanzacohetes y explosivos provenientes de Rusia?

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    ¿El CJNG porta lanzacohetes y explosivos provenientes de Rusia?
    El CJNG con armas provenientes de Rusia Vanguardia

Según el analista Martín Vladimirov del Centro para el Estudio de la Democracia, el tráfico de armas para el CJNG ha sido transcontinental

En un reporte, comunicado el 17 de junio, se destacó que Estados Unidos no es la única fuente de armamentos para el cártel en México, sino que las vías de tráfico cruzan los continentes.

Medios de información han divulgado que en un documento del Centro para el Estudio de la Democracia con sede en Bulgaria se mostró que el 60% de las armas incautadas del crimen organizado en México fueron fabricadas desde Rusia. Ese porcentaje se marcó en el lapso del 2022 al 2024.

La principal agrupación, con dicho armamento ruso, ha sido el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La confirmación del arsenal y su origen fue expuesta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, fundador del cártel. El documento fue expuesto ante la Casa Blanca por Martín Vladimirov, funcionario en el Centro para el Estudio de la Democracia.

En operativos posteriores a la muerte de El Mencho, elementos de seguridad han incautado lanzacohetes RPG, explosivos, minas terrestres y un aproximado de 400 drones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/aqui-esta-la-informacion-ve-a-buscarlos-como-colaboro-mexico-con-eu-para-atrapar-a-el-mencho-DH21406353

Ante el reporte difundido, funcionarios federales de México como la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no han hecho comentarios públicos sobre el tráfico armamentístico transcontinental que pudo haber fortalecido al CJNG.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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