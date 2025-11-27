‘El Coreano’ es detenido en Chiapas; vinculado al reclutamiento en el Rancho Izaguirre

    ‘El Coreano’ es detenido en Chiapas; vinculado al reclutamiento en el Rancho Izaguirre
    La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó la detención de Héctor ‘N’, conocido como ‘El Coreano’, vinculado al adiestramiento y reclutamiento forzado en el caso Rancho Izaguirre y de La Vega, en Teuchitlán, Jalisco. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Seguridad del Pueblo no se dio más detalles de la detención

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, se dio la detención de Héctor ‘N’, conocido como ‘El Coreano’, quien es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición cometida por particulares y trata de personas, así como que el sujeto está vinculado al adiestramiento y reclutamiento forzado en el caso Rancho Izaguirre y de La Vega, ambos en Teuchitlán, Jalisco.

Autoridades permitieron ubicar ‘El Coreano’ como parte de un grupo delictivo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio de La Galera (en Teuchitlán, Jalisco), bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, quien era jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque en el comunicado de la Secretaría de Seguridad del Pueblo no se dio más detalles de la detención, sostienen que fue ubicado por la Reacción Inmediata Paka (FRIP) y en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio cumplimiento a la orden de aprehensión derivada de la Causa Penal en contra de Héctor “N.”, alias “El Coreano”;

“El detenido es señalado por su probable participación en desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, además de estar vinculado al caso Izaguirre-La Vega. Las investigaciones lo ubican como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio La Galera, en Teuchitlán, Jalisco, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida”, se lee en el comunicado.

Señalan que el detenido será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para continuar el proceso correspondiente.

CASO RANCHO IZAGUIRRE Y ‘EL LASTRA’

Localizado en marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el Rancho Izaguirre se volvió un caso de preocupación a nivel nacional y mundial con la ubicación de restos óseos, zonas de posible cremación y cientos de ropa, zapatos y otros artículos personales como cartas, pese a que la Guardia Nacional sabía de su existencia en septiembre de 2024.

El hallazgo ocurrió debido a una llamada anónima al colectivo, quienes documentaron en sus redes sociales las imágenes terroríficas que ha marcado la crisis de los desaparecidos.

De acuerdo con el último reportes, hay 19 detenidos y los restos encontrados no han podido ser identificados; 10 de ellos han sido ya sentenciados a más de 141 años de prisión y se les impuso un pago de 1.3 millones de pesos como reparación del daño.

El lastra” fue detenido el 2 de marzo en inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa de Ciudad de México, al ser identificado como uno de los principales reclutadores de personas para el CJNG.

