‘El Licenciado’ niega pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su detención
Dijo ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, así como que su detención se dio cuando acudía a un partido de su hijo
La audiencia de vinculación a proceso de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, inició este miércoles en Michoacán, en la que estuvieron vía Zoom las víctimas indirectas; mientras que la comparecencia del identificado como líder de una célula del crimen organizado desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.
En su declaración, Gómez Sánchez se dijo inocente, rechazó ante el juez pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como que no conoce a ninguno de sus integrantes y acusó haber sido víctima de supuestas torturas cuando fue detenido.
Se dijo licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, quien trabajó como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de 2012, y que, incluso, trabajó en Xochimilco, Ciudad de México, tras los terremotos de 2017 en el restablecimiento de energía.
También dijo haber trabajado para “varios diputados” durante la 64 Legislatura del Congreso de la Unión en 2018, y señaló que su trayectoria puede ser comprobada.
AFIRMA SER VÍCTIMA DE TORTURA
Jorge Armando ‘N’ relató ante el Juez Luis Fernando Díaz Parra que fue detenido el 18 de noviembre, en el barrio de San Juan, en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, cuando se dirigía a un partido de futbol de su hijo.
El detenido en el penal de ‘El Altiplano’ en Almoloya de Juárez, Estado de México, aseguró que recibió torturas físicas de los agentes que lo detuvieron, esto al presuntamente amenazarlo con hacerle daño a su familia.
‘El Licenciado’ afirmó que cuenta con una “forma honesta de vivir”
Tras su comparecencia se leían los testimonios de los 14 elementos de la Guardia Nacional que trabajaban como escoltas de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre en el centro de Uruapan.
Estaba pendiente la declaración y pruebas de descargo de los siete escoltas de Manzo, que pertenecían a la policía municipal y a quienes se señala como responsables de la muerte del autor material del crimen.
Será el jueves cuando la situación de vinculación o no a proceso sea determinada por el juez Díaz Parra a Jorge Armando ‘N’, acusado de homicidio calificado al ser identificado por autoridades como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.