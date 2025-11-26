‘El Licenciado’ niega pertenecer al CJNG y acusa tortura tras su detención

La audiencia de vinculación a proceso de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, inició este miércoles en Michoacán, en la que estuvieron vía Zoom las víctimas indirectas; mientras que la comparecencia del identificado como líder de una célula del crimen organizado desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.

En su declaración, Gómez Sánchez se dijo inocente, rechazó ante el juez pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como que no conoce a ninguno de sus integrantes y acusó haber sido víctima de supuestas torturas cuando fue detenido.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Jaciel Antonio ‘N’ en Uruapan; reclutó a dos implicados en homicidio de Manzo

Se dijo licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, quien trabajó como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de 2012, y que, incluso, trabajó en Xochimilco, Ciudad de México, tras los terremotos de 2017 en el restablecimiento de energía.

También dijo haber trabajado para “varios diputados” durante la 64 Legislatura del Congreso de la Unión en 2018, y señaló que su trayectoria puede ser comprobada.