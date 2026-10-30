El día que Jacobo Zabludovsky reveló por primera vez a todo México la cara de ’El Chapo’ Guzmán (Video)

La tarde del 24 de mayo de ese año, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado a tiros en el aeropuerto de Guadalajara. El crimen provocó una fuerte movilización de las autoridades y puso en el centro de la investigación a Guzmán Loera, quien desde entonces comenzó a ser buscado públicamente.

En 1993, el nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán todavía no era tan conocido entre los mexicanos. Aunque ya tenía presencia en el mundo del narcotráfico, su identidad permanecía lejos de los reflectores. Sin embargo, el asesinato de un cardenal en Guadalajara cambió por completo esa situación.

Esa misma noche, el periodista Jacobo Zabludovsky presentó en el noticiero 24 Horas los primeros retratos hablados del narcotraficante sinaloense y otros presuntos integrantes del crimen organizado. La escena fue recuperada en el documental Operación Cisne Negro , estrenado el 27 de octubre de 2026 en ViX.

EL ASESINATO DEL CARDENAL QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

El 24 de mayo de 1993, alrededor de las 15:45 horas, Juan Jesús Posadas Ocampo llegó al aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara para recoger al representante del Vaticano en México, Girolamo Prigione. El religioso viajaba en un Grand Marquis blanco, vehículo que coincidía con el modelo y color utilizado por Joaquín Guzmán.

De acuerdo con las reconstrucciones del caso, sicarios del grupo de los Arellano Félix llevaban varios días buscando a Guzmán Loera en Guadalajara. Su objetivo era asesinarlo en medio de la disputa entre organizaciones criminales por las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Cuando los atacantes vieron el automóvil del cardenal, habrían pensado que se trataba de su rival. Dos hombres identificados con los apodos de El Negro y El Güero Jaibo abrieron fuego con rifles AR-15 y AK-47. Posadas Ocampo recibió 38 impactos de bala, de los cuales 14 alcanzaron su cuerpo. Su chofer, Pedro Pérez Hernández, también murió.

Guzmán se encontraba cerca del lugar y, según las versiones sobre el ataque, logró escapar al escuchar las detonaciones. La versión oficial presentada inicialmente por las autoridades apuntó a una confusión de vehículos.

“ESTOS SON SUS RETRATOS HABLADOS”

Tras el asesinato, las autoridades federales difundieron información para localizar a los presuntos responsables. El entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, informó sobre las medidas de búsqueda y la recompensa ofrecida.

Esa noche, Jacobo Zabludovsky presentó la información en 24 Horas, uno de los noticieros con mayor audiencia del país. Durante la transmisión anunció una recompensa de 15 millones de nuevos pesos, equivalente a cinco millones de dólares, por información que permitiera capturar a cuatro narcotraficantes.

“Estos son sus retratos hablados. Estos son sus rostros”, anunció el periodista mientras aparecían los dibujos elaborados por las autoridades.

Uno de ellos correspondía a Joaquín Guzmán Loera, quien aparecía con bigote oscuro y cabello peinado hacia los lados. También se mostró el retrato de Héctor “El Güero” Palma. La transmisión incluía el teléfono de la Procuraduría General de la República para recibir información, con la promesa de mantener el anonimato de los denunciantes.

DE LA CAPTURA A LA FUGA DE PUENTE GRANDE

La difusión de su retrato hablado convirtió a Guzmán en uno de los objetivos más buscados por las autoridades mexicanas. Meses después del asesinato del cardenal, fue detenido en Guatemala, en junio de 1993, y trasladado a México.

Primero permaneció en el penal de máxima seguridad de Almoloya y posteriormente fue enviado al centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Sin embargo, su encarcelamiento terminó el 19 de enero de 2001, cuando consiguió escapar oculto en un carro de lavandería, según las investigaciones del caso.

La fuga fue retomada años después durante el juicio federal contra Guzmán en Brooklyn. Reynaldo Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, declaró que conocía anticipadamente los planes para sacar al narcotraficante de prisión.

Según su testimonio, su hermano le dijo: “Tenemos que irnos porque mi compa Chapo va a salir de la cárcel”. Cuando preguntó cuándo ocurriría, recibió una respuesta: “Se va a fugar”.

EL ACUERDO ENTRE EL CHAPO Y EL MAYO ZAMBADA

Después de escapar de Puente Grande, Guzmán se reunió nuevamente con Ismael Zambada, quien había fortalecido su posición dentro del Cártel de Sinaloa durante los años que su socio permaneció encarcelado.

En su declaración ante la corte estadounidense, Rey Zambada relató que recibió instrucciones para encontrar un sitio donde pudiera aterrizar un helicóptero. “A las siete de la mañana apareció el helicóptero y el Chapo viene”, recordó. También afirmó: “Mi hermano estaba feliz”.

El encuentro habría servido para establecer un nuevo acuerdo entre ambos narcotraficantes. Según el testimonio, Guzmán atravesaba dificultades económicas, mientras que El Mayo tenía mayor capacidad financiera y control sobre las operaciones.

La propuesta fue directa: “De cada kilo de cocaína que reciba de Colombia, te voy a dar la mitad”.