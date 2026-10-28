CNDH exige reparar daño a exfuncionarios imputados por fuga de ‘El Chapo’ Guzmán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó la reparación integral del daño a favor de dos exfuncionarios públicos acusados injustamente por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El escape ocurrió en julio de 2015 en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La indicación del organismo se emitió mediante la Recomendación 210VG/2026. La resolución va dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

AFECTACIONES GRAVE A LA VIDA DE LOS ACUSADOS

Las autoridades vulneraron los derechos fundamentales de los dos exservidores públicos durante el proceso penal. La CNDH confirmó que se violaron principios clave como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.

El impacto en la vida personal y profesional de las víctimas fue severo. Ambos perdieron su libertad, sufrieron un deterioro grave en su salud física y psicológica, y vieron afectada su reputación pública y sus proyectos de vida.