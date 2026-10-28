CNDH exige reparar daño a exfuncionarios imputados por fuga de ‘El Chapo’ Guzmán

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    CNDH exige reparar daño a exfuncionarios imputados por fuga de ‘El Chapo’ Guzmán
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    Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en su detención. X

El organismo acreditó violaciones graves tras acusaciones a dos servidores públicos por el escape del Altiplano en 2015.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó la reparación integral del daño a favor de dos exfuncionarios públicos acusados injustamente por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El escape ocurrió en julio de 2015 en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

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La indicación del organismo se emitió mediante la Recomendación 210VG/2026. La resolución va dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

AFECTACIONES GRAVE A LA VIDA DE LOS ACUSADOS

Las autoridades vulneraron los derechos fundamentales de los dos exservidores públicos durante el proceso penal. La CNDH confirmó que se violaron principios clave como la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.

El impacto en la vida personal y profesional de las víctimas fue severo. Ambos perdieron su libertad, sufrieron un deterioro grave en su salud física y psicológica, y vieron afectada su reputación pública y sus proyectos de vida.

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MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA LAS INSTITUCIONES

Las tres dependencias señaladas deberán aplicar un plan completo de reparación del daño. Este esquema contempla indemnización económica, atención médica y acompañamiento psicológico continuo para las personas afectadas.

Las instituciones involucradas también deberán implementar garantías de no repetición. La medida busca evitar que se repitan acusaciones sin sustento o detenciones arbitrarias contra servidores públicos en casos de alto impacto.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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