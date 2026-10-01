‘El Irving’ queda en prisión preventiva; lo señalan como líder de ‘Los Tanzanios’

Un juez de control vinculó a proceso a Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, identificado por autoridades capitalinas como uno de los presuntos líderes de “Los Tanzanios”, organización delictiva relacionada con diversos delitos en la Ciudad de México.

El imputado enfrenta acusaciones por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la misma audiencia también fueron vinculados a proceso Eduardo “N”, conocido como “Lalo el Perico”, y Edgar “N”, quienes fueron detenidos junto con Irving Ricardo y son señalados por delitos contra la salud y cohecho.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN EN BENITO JUÁREZ

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), los tres hombres fueron detenidos el pasado 22 de septiembre durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los agentes observaron una camioneta sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Según la autoridad, Irving viajaba como copiloto y presuntamente llevaba un arma de fuego.

Los policías marcaron el alto al vehículo, pero el conductor aceleró. Tras una persecución, la camioneta fue interceptada metros adelante y sus ocupantes fueron detenidos.