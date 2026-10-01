‘El Irving’ queda en prisión preventiva; lo señalan como líder de ‘Los Tanzanios’
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El presunto integrante de ‘Los Tanzanios’ fue detenido en Benito Juárez junto con otros dos hombres; durante el operativo fueron aseguradas drogas, un arma y dinero en efectivo.
Un juez de control vinculó a proceso a Irving Ricardo “N”, alias “El Irving”, identificado por autoridades capitalinas como uno de los presuntos líderes de “Los Tanzanios”, organización delictiva relacionada con diversos delitos en la Ciudad de México.
El imputado enfrenta acusaciones por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Durante la misma audiencia también fueron vinculados a proceso Eduardo “N”, conocido como “Lalo el Perico”, y Edgar “N”, quienes fueron detenidos junto con Irving Ricardo y son señalados por delitos contra la salud y cohecho.
ASÍ FUE LA DETENCIÓN EN BENITO JUÁREZ
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), los tres hombres fueron detenidos el pasado 22 de septiembre durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los agentes observaron una camioneta sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez. Según la autoridad, Irving viajaba como copiloto y presuntamente llevaba un arma de fuego.
Los policías marcaron el alto al vehículo, pero el conductor aceleró. Tras una persecución, la camioneta fue interceptada metros adelante y sus ocupantes fueron detenidos.
DROGAS Y UN ARMA, ENTRE LO ASEGURADO
Durante la revisión del vehículo, las autoridades aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos útiles, además de 654.1 gramos de marihuana, 20.5 gramos de cocaína y 8.7 gramos de metanfetamina.
También fueron encontrados cuatro teléfonos celulares, mil pesos en efectivo y la camioneta en la que viajaban los tres imputados.
La FGJ señaló que, durante la detención, “El Irving” habría ofrecido 10 mil pesos a los policías para evitar ser detenido. Los otros dos hombres presuntamente indicaron que podían reunir hasta 30 mil pesos.
¿QUIÉNES SON ‘LOS TANZANIOS’?
“Los Tanzanios” son señalados por autoridades como un grupo delictivo con presencia principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.
A esta organización se le relaciona con actividades como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.
Tras su captura, los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los indicios asegurados.
El 30 de septiembre, durante la audiencia, un juez determinó imponerles prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.