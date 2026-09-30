Padre enfrenta proceso por presunta explotación laboral de su hijo menor en CDMX

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    Padre enfrenta proceso por presunta explotación laboral de su hijo menor en CDMX
    Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral agravada, contra su hijo menor de edad en la Ciudad de México. FOTO: FGJCDMX

Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas

Un hombre identificado como Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral agravada, en perjuicio de su hijo menor de edad.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, cuando el niño tenía nueve años al inicio del periodo investigado.

De acuerdo con las indagatorias, el menor habría sido obligado por su padre a realizar distintas actividades laborales para obtener dinero.

Entre ellas se encontraban la venta de pan y dulces, así como labores como mesero en diferentes taquerías de la capital.

TRABAJOS EN CUATRO ALCALDÍAS

Según la investigación, las actividades se habrían llevado a cabo en establecimientos y espacios ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.

La Fiscalía señaló que el padre presuntamente se quedaba con el dinero que obtenía el niño mediante las actividades realizadas.

Además, las autoridades investigan señalamientos de que el menor habría sido golpeado e insultado cuando se negaba a trabajar.

La investigación comenzó después de que la madre del menor presentó una denuncia ante las autoridades el 28 de noviembre de 2025.

FISCALÍA RECABÓ PRUEBAS CONTRA EL IMPUTADO

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo entrevistas de la víctima y de testigos, además de un dictamen pericial en materia de psicología.

Las autoridades también reunieron otros elementos relacionados con las condiciones de riesgo en las que el menor presuntamente habría realizado actividades laborales en la vía pública.

Con los datos obtenidos durante la investigación, un juez de control autorizó una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”.

Agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, localizaron al hombre y lo detuvieron el 27 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA

Durante la audiencia realizada el 28 de septiembre, el juez de control determinó vincular a proceso al acusado por los hechos investigados.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía capitalina recordó que Juan Carlos “N” mantiene su presunción de inocencia y será considerado responsable únicamente si una sentencia determina su culpabilidad.

El caso continuará bajo investigación mientras las autoridades reúnen y analizan los elementos necesarios para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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